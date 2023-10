Caroline Derpienski, jak sama zapewnia, prowadzi życie wielkiej gwiazdy w Miami. W wywiadach zaś lubi podkreślać, jak bardzo jest bogata. Teraz celebrytka pochwaliła się akcjami charytatywnymi, w których bierze udział.

Caroline Derpienski o wolontariacie. "Uwielbiam pracę z dziećmi"

Caroline Derpienski nieoczekiwanie pochwaliła się w mediach społecznościowych tym, jak angażuje się w wolontariat w Miami, gdzie mieszka na stałe. Jedną z fundacji, które najchętniej wspiera Derpienski, gdy przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych, jest Lighthouse Foundation. Katolickie stowarzyszenie koncentruje się m.in. na wsparciu ofiar handlu ludźmi. Influencerka podzieliła się pamiątkowymi kadrami z jednej z akcji, organizowanych przez fundację, podczas której oddawała się zabawom plastycznym w uroczym towarzystwie najmłodszych podopiecznych.

Caroline Derpienski w otoczeniu nożyczek, kredek i kolorowego papieru do wycinania to widok, którego fani mogli się nie spodziewać. Gwiazda lekko zakpiła z tego, jak jest postrzegana.

Mam jeszcze setki innych, charytatywnych aktywności niepublikowanych. Widzicie tylko idealną dziewczynę, która się wysoko nosi w internecie. A nikomu do głowy nie przyjdzie, że też potrafię pomagać ludziom poza internetem i w 90% nie wychwalać się (pis. oryg. - przyp. red.) tym publicznie - dodawała Derpienski.

Jak twierdzi influencerka, co roku ma także wspierać organizację Make A Wish America, która opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi, spełniając ich ostatnie marzenia. Caroline Derpienski przekazała także "tysiące euro" na pomoc w ratowaniu lasów amazońskich, czy wsparcie działań fundacji Better World Fund. Nie załączyła jednak żadnych dowodów na dokonane wpłaty. Szczytnie?

