Caroline Derpienski jakiś czas temu ponownie przyjechała do Polski i udzieliła kilku wywiadów. Z modelką udało się porozmawiać również naszej reporterce i oczywiście podczas wywiadu nie mogło zabraknąć tematu partnera celebrytki, którym z dumą się chwali. Do tej pory jednak wspólna fotka Caroline Derpienski i jej ukochanego nie ujrzała światła dziennego. Dlaczego pomimo złożonej obietnicy celebrytka nie opublikowała zdjęcia ze swoim partnerem na Instagramie? Poznaliśmy odpowiedź.

Caroline Derpienski o swoim partnerze miliarderze

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Caroline Derpienski w jednym z wywiadów, którego udzielała będąc w Polsce, obiecała, że jak tylko wróci do Stanów Zjednoczonych, to od razu opublikuje wspólną fotkę z partnerem miliarderem. Jak jednak wiadomo, tak się nie stało i fotka nie pojawiła się na Instagramie celebrytki. Dlaczego? Gdy modelka ponownie zawitała do Polski, postanowiła wytłumaczyć, co jest tego przyczyną.

- Mój parter powiedział "rób co chcesz, możesz mówić o mnie, co robimy, jaki jestem". Tylko, jak prosiłam go, żeby jednak wstawić tą fotę razem, tak, jak Wam obiecałam, to jednak powiedział, że to wpłynęłoby negatywnie na jego biznesy - wyznała przed naszą kamerą Caroline Derpienski.

Więcej na ten temat dowiecie się z wideo powyżej! Zobaczcie naszą rozmowę z Caroline Derpienski.

