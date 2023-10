Lepiej się trzymajcie, bo karuzela o nazwie "afera między Caroline Derpieński a Anetą Glam" zaczyna nabierać rozpędu i szykuje się jazda bez trzymaki. W miniony piątek 21-latka wyprawiła pokaz mody, na którym zaprezentowała swoją własną kolekcję ubrań. Tymczasem "żona Miami" zaczęła zarzucać jej oszustwo i przedstawiać dowody sugerujące, że ta kupiła stylizacje w znanym sklepie. Odwet młodej modelki może ją zaboleć.

Wydaje się, że dzień bez skandalu dniem straconym, a Aneta Glam i Ceroline Derpieński wiedzą o tym doskonale. W ostatni piątek odbył się pokaz mody zorganizowany przez 21-latkę, na którym zaprezentowała własną kolekcję ubrań. Jak podkreślała wielokrotnie, osobiście nad nimi pracowała, dniami i nocami przyszywając piórka i "dajmondsy". Finalnie pokaz odbił się sporym echem, a same looki były szeroko komentowane.

Tymczasem Aneta Glam zaczęła zarzucać Caroline, że stroje wcale nie zostały przez nią stworzone, a kupione! Co więcej wyznała, że produkty mają pochodzić z jednego ze sklepów w Miami, a ich ceny mają wynosić zaledwie kilkadziesiąt dolarów.

To są gotowe panele, które można kupić w sklepie, właśnie w takiej już postaci, gotowej. Są to produkty z Chin sprowadzane. Widzicie, jakie są ceny. Ten kosztuje 74 dolary. (...) Ja pierniczę, aż takiego czegoś się nie spodziewałam. Myślałam, że może trochę zmieniła chociaż ten panel, ale jest dokładnie tak, jak kupujesz w sklepie. Nawet nic nie dodała. (...) Po prostu z manekina na pokaz

Dalej Anecie Glam jeszcze bardziej puściły nerwy. Ostro stwierdziła, że Caroline tym razem przesadziła, próbując oszukać Polaków.