Caroline Derpienski wielokrotnie powtarzała, że jest zmęczona medialną batalią z Anetą Glam. Modelka starała się nie odpowiadać na zaczepki gwiazdy, jednak jej cierpliwość znów została wystawiona na próbę. Gwiazda "Żon Miami" opublikowała na swoim InstaStories wiadomość od internautki, z której wynika, że Derpienski dostała zakaz wstępu na pewne wydarzenie. 21-latka nie wytrzymała i wyjaśniła tę sytuację.

Caroline Derpieński zaistniała w polskim show-biznesie wzbudzając kontrowersje i biorąc udział w licznych aferach. Konflikt z Anetą Glam ciągnie się za nią od dłuższego czasu. Celebrytka zarzuciła modelce, że stroje, które zaprojektowała, są przez nią kupione, a następnie ujawniła na swoim InstaStories, że modelka wcale nie jest aż tak bogata. Dowodem miały być kolczyki za 18 złotych. Niedawno Caroline Derpienski wyznała, że czuje się prześladowana, ponieważ wszystko, co robi, jest krytykowane przez Anetę Glam. Teraz gwiazda "Żon Miami" znów nie daje o sobie zapomnieć i poruszyła temat młodszej koleżanki na swoim InstaStories. Jedna z internautek napisała do niej prywatną wiadomość, którą postanowiła udostępnić na swoim Instagramie - wynika z niej, że Derpieński dostała zakaz wejścia na pewne wydarzenie.

CD Dostała zakaz wejścia na galę Glamour Kobieta Roku. Powoli w Polsce zaczynają dostrzegać, kim on tak naprawdę jest i co sobą reprezentuje

Caroline Derpieński nie mogła zostawić tego bez komentarza. Postanowiła więc napisać do organizatora wydarzenia, by poprosić o wyjaśnienie w tej sprawie. Okazało się, że organizator nic nie wie o zaistniałej sytuacji.

Na koniec Caroline Derpieński wyjaśniła, że nie pojawiła się na wydarzeniu, ponieważ wówczas miała wiele innych projektów. Modelka wyznała również, że nie zamierza więcej odpowiadać na żadne zaczepki.

Na Glamour nie poszłam, bo miałam inne eventy oraz projekty w tym czasie co publikowałam. Kiedy nic nie odpowiadam i jestem zajęta swoim życiem, to nadal spotykam się z oszczerstwami i pomówieniami od A. Nigdy, ale to nigdy nie chcę słyszeć, ani jednego słowa na jej temat i nie odpowiem na nic! Tak jak codziennie odmawiam każdemu. Stop promowaniu uchybień psychicznych

— napisała Caroline Derpienski.