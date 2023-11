Kontrowersyjna modelka nie ma tajemnic i chętnie odpowiada na wszystkie pytania dziennikarzy. Caroline Derpienski opowiada nie tylko o tym, czym się zajmuje w Miami, ale również o swoim partnerze, którego nigdy nie zdecydowała się pokazać. W rozmowie z Party.pl 21-latka przyznała, że nie zabiera ukochanego do Polski, ponieważ obawia się, że może ja zostawić dla innej pięknej Polki.

Caroline Derpienski wzbudza niemałe emocje w naszym show-biznesie. Ostatnio modelka została również projektantką i po raz pierwszy zaprezentowała swoją własną kolekcję ubrań w Warszawie. Wiele osób zastanawiało się, dlaczego do Polski razem z nią nie przyleciał jej partner, żeby ją wesprzeć. W rozmowie z Party.pl 21-latka przyznała, że nie chciała zabierać ze sobą ukochanego, ponieważ obawia się, że jakaś piękna Polka może jej go zabrać!

Bardzo mnie wspiera, jest ze mnie dumny. Nie zabieram go do Polski, bo byłabym zazdrosna. Polki są pięknymi kobietami, jeszcze jakaś larwa by się podwinęła i byłoby po milionerze

— powiedziała Caroline Derpienski.