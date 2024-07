Sandra Kubicka mocno podsumowała próby medialnej kreacji Caroline Derpienski. Nie przebierała w słowach:

Wypowiedziała się na temat partnera Derpienski oraz pokazu mody, którym niedawno się szczyciła. Sandra Kubicka nawiązała także od afery z Natalią Janoszek.

Sandra Kubicka już nie raz wypowiadała się na temat kariery Caroline Derpienski w polskich mediach. Niedawno głośno również było o tym, jak Krzysztof Stanowski zdemaskował karierę Natalii Janoszek, co ta druga ochoczo komentowała. Tak w rozmowie z Party.pl, Sandra Kubicka podsumowała kontrowersje wokół Natalii Janoszek jak i Caroline Depienski:

Ja bym tu mogła z Tobą godzinę usiąść i porozmawiać na ten temat, bo różnica pomiędzy Natalią (red. Janoszek) a Caroline jest taka, że Caroline jest po prostu bezczelna i ona się nie gryzie w język. Mówi to, co jej przyjdzie to głowy, w ogóle nie zastanawia się nad swoimi wypowiedziami, a Natalia jednak zastanawiała się, przemyślała to wszystko - powiedziała Sandra Kubicka.