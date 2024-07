W ciągu ostatnich kilkunastu dni cały świat żył przyjściem na świat drugiego potomka królewskiej pary. Księżniczka wzbudziła ogromny zachwyt i dostała nawet prezent z Polski przygotowany specjalnie dla niej. Zobacz: Księżna Charlotte dostała prezent z Polski

Wiele kontrowersji jeszcze przed przyjściem na świat Charlotte Elizabeth Diany wzbudzali rodzice księżnej Kate, a zwłaszcza jej mama - Carole Middleton. Od długiego czasu kobieta nie ma dobrej prasy w Wielkiej Brytanii i zarzuca się jej nawet to, że gdyby nie córka nikt by o niej nie usłyszał. Teraz pojawiły się kolejne zarzuty, a mianowicie, że próbuje zarobić na wnukach i królewskiej rodzinie. Carol dostała bowiem etat w magazynach "Little London" i "Baby London".

Jako redaktorka ma doradzać młodym i zamożny rodzicom, jakie produkty powinni wybierać dla swoich pociech. Sprawdzi się na tym stanowisku?

