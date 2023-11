Na początku nikt nie wierzył w ich miłość, ale po czasie udowodnili, że naprawdę się kochają. A mowa o Camili Cabello i Shawnie Mendesie, którzy w końcu pojawili się razem na MTV VMA 2019! Tuż po rozdaniu prestiżowych nagród piosenkarka wrzuciła pełen czułości post na Instagram, odnoszący się do jej związku z przystojnym muzykiem.

Camilla Cabello i Shawn Mendes naprawdę się kochają!

Ich wspólny singiel "Senorita" to bezapelacyjnie największy hit wakacji. Kiedy wykonali go razem na MTV VMA, scena zapłonęła! Nikt nie ma wątpliwości, że łączy ich gorące uczucie, choć wcześniej podejrzewano, że ich związek jest ukartowany właśnie na rzecz promocji singla. Nawet kiedy artystów przyłapywano na pocałunkach, niektórzy twierdzili, że to "ustawka". Teraz Camilla na swoim Instagramie wstawiła cytat z filmu Moulin Rouge:

Najwspanialszą rzeczą, jakiej kiedykolwiek się nauczysz jest po prostu kochać i być kochanym - brzmi cytat.

Czy tym sposobem para zamknie usta wszystkim niedowiarkom? Nie ma co ukrywać, że aktualnie to najgorętszy romans na świecie i wszyscy fani z zapartym tchem czekają na rozwój wydarzeń!

Camila i Shawn tworzą piękną parę!

EastNews

Eastnews