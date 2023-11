2 z 4

Gwiazdy na scenie nie szczędziły sobie czułości, jednak nie pocałowały się. Shawn i Camila byli bardzo wpatrzeni w siebie. Miłość między piosenkarzami kwitnie!

MTV VMA 2019: lista nagrodzonych

Teledysk roku: Taylor Swift - "You Need to Calm Down"

Artysta roku: Ariana Grande

Utwór roku: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)"

Najlepszy nowy artysta: Billie Eilish

Najlepszy zespół: BTS

Artysta roku Push: Billie Eilish

Najlepsza współpraca: Shawn Mendes & Camila Cabello - "Señorita"

Najlepszy teledysk pop: Jonas Brothers - "Sucker"

Najlepszy teledysk hip hop: Cardi B - "Money"

Najlepszy teledysk r'n'b: Normani feat. 6lack - "Waves"

Najlepszy teledysk k-pop: BTS feat. Halsey - "Boy with Luv"

Najlepszy teledysk - muzyka latynoska: Rosalia feat. J Balvin - "Con altura"

Najlepszy teledysk - muzyka taneczna: The Chainsmokers ft. Bebe Rexha - "Call You Mine"

Najlepszy teledysk rock: Panic! At The Disco - "High Hopes"

Najlepszy teledysk z przekazem: Taylor Swift - "You Need to Calm Down"

Najlepsza reżyseria: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus - "Old Town Road (Remix)" (reż. Calmatic)

Najlepsze efekty specjalne: Taylor Swift feat. Brendon Urie - "Me!"

Najlepsza choreografia: ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho - "Con Altura"

Najlepszy montaż: Billie Eilish - "Bad Guy"