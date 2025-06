Karol Nawrocki zostaje nowym prezydentem RP! Choć początkowe wyniki wskazywały na przewagę Rafała Trzaskowskiego, w nocy z 1 na 2 czerwca stało się jasne, że zwycięża kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Dotychczas Nawrocki nie wydał żadnego oświadczenia, mimo iż sprawa już jest głośno komentowana w sieci. Falą gratulacji został oblany nawet jego syn.

Internauci ślą gratulacje do Daniela Nawrockiego

Cała Polska czeka w zniecierpliwieniu na oświadczenie Karola Nawrockiego. Dotychczas głos zabrało wiele gwiazd i polityków, a także Rafał Trzaskowski, który ostatecznie przegrał w II turze, zdobywając 49,11% głosów, podczas gdy Nawrocki uzyskał ich 50,89%. Niespodziewanie gratulacjami został zasypany syn nowego prezydenta, Daniel Nawrocki. Pod jego ostatnim postem na Instagramie pojawiło się wiele ciepłych słów i z każdą godziną pojawia się ich coraz więcej.

Co ciekawe, Daniel Nawrocki zdążył już zabrać głos po ogłoszeniu wyników i to w dość nieoczywisty sposób.

Karol Nawrocki nowym prezydentem RP

Karol Nawrocki został oficjalnie ogłoszony zwycięzcą wyborów prezydenckich w Polsce w 2025 roku. W drugiej turze głosowania, która odbyła się 1 czerwca, uzyskał 50,89% głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego, który zdobył 49,11% poparcia. Frekwencja wyniosła 71,63%, co stanowi jeden z najwyższych wyników w historii wyborów prezydenckich w Polsce.

Nawrocki, 42-letni historyk i były szef Instytutu Pamięci Narodowej, był kandydatem wspieranym przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Jego kampania wyborcza skupiała się na wartościach konserwatywnych, suwerenności narodowej oraz krytyce polityki Unii Europejskiej w zakresie migracji i zmian klimatycznych.

Kim jest Daniel Nawrocki?

Daniel Nawrocki to 21-letni student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, aktywnie zaangażowany w życie społeczne i polityczne Gdańska. Jest najstarszym synem Marty Nawrockiej i obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, który wychowuje go od drugiego roku życia. W 2024 roku Daniel startował w wyborach do Rady Miasta Gdańska z listy Prawa i Sprawiedliwości, zdobywając 1117 głosów, co nie wystarczyło do uzyskania mandatu. Mimo to kontynuuje działalność samorządową jako radny dzielnicy Siedlce w Gdańsku. Wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska.

Daniel ma również doświadczenie dziennikarskie. Pracował w Radiu Gdańsk, „Dzienniku Bałtyckim” oraz obecnie publikuje w „Gazecie Morskiej”. Podczas kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego w 2025 roku, Daniel aktywnie wspierał ojca, uczestnicząc w wydarzeniach i prowadząc działania promocyjne. Daniel Nawrocki łączy zainteresowania polityczne z dziennikarstwem, angażując się w sprawy lokalne i wspierając działania ojca na arenie krajowej.

