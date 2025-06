Rafał Trzaskowski zabrał głos po przegranych wyborach prezydenckich w Polsce. W drugiej turze wyborów zdobył mniej głosów niż Karol Nawrocki. W swoim oświadczeniu na Facebooku dziękuje wyborcom za zaufanie, jednocześnie ich przepraszając. Co zaś napisał o Nawrockim?

Trzaskowski reaguje na wynik wyborów prezydenckich 2025!

Ten dzień miał dla Rafała Trzaskowskiego wyglądać inaczej. Wg pierwszych sondażowych wyników to on miał zostać prezydentem Polski. Po zliczeniu wszystkich głosów PKW przekazała, że ponad 50% Polaków postawiło na Karola Nawrockiego (kandydat popierany przez PIS wygrał stosunkiem głosów 50,89 do 49,11%. Na oświadczenie Trzaskowskiego jego wyborcy nie musieli czekać długo. Na swoim Facebooku prezydent Warszawy zwrócił się do wszystkich, którzy go wspierali:

DZIĘKUJĘ za każdy głos. Walczyłem o to, żebyśmy wspólnie budowali Polskę silną, bezpieczną, uczciwą, empatyczną. Polskę nowoczesną, w której wszyscy będą mogli spełniać swoje cele i aspiracje. Dziękuję wszystkim, którzy na taką Polskę zagłosowali. Dziękuję za Waszą obecność na wiecach. Za wszystkie życzliwe słowa. Za wszystkie wspólnie zdjęcia, uściśnięte dłonie, za okrzyki wsparcia. Za każdy wywieszony baner, za każdy transparent. Dziękuję, że uwierzyliście we mnie i oddaliście na mnie głos w niedzielę.

Trzaskowski przeprosił również swoich wyborców:

I przepraszam, że nie udało mi się przekonać do mojej wizji Polski większości obywateli. Przepraszam, że nie zwyciężyliśmy wspólnie.

Trzaskowski gratuluje Nawrockiemu

Na koniec swojego wpisu Rafał Trzaskowski pogratulował Karolowi Nawrockiemu

Gratuluję Karolowi Nawrockiemu wygranej w wyborach prezydenckich. Ta wygrana zobowiązuje, szczególnie w tak trudnych czasach. Szczególnie przy tak wyrównanym wyniku. Niech Pan o tym pamięta. Dziękuję za wszystk. Do zobaczenia!

