O tym, że ojciec Kardashianek Bruce Jenner zmienił płeć pisał cały świat. Caitlyn Jenner, bo tak teraz nazywa się Bruce Jenner, w ciągu czterech godzin pobiła rekord Baracka Obamy i zdobyła milion obserwatorów na Twitterze! Zobacz: Caitlyn Jenner (czyli ojczym Kardashianek) pobiła rekord Baracka Obamy. Milion followersów na Twitterze w 4 godziny!

Choć gwiazda pojawiła się w mediach zaledwie tydzień temu to popularności może jej pozazdrościć niejedna osoba. Zmiana płci wywołała takie zamieszanie i sensację, a Caitlyn szybko pojawiła się na okładce "Vanity Fair" w pięknej sesji autorstwa Annie Leibovitz. Teraz kolejny krok w kierunku Jenner wykonała Estee Lauder - właściciel marki MAC. Jak donosi "Page Six" Caitlyn Jenner ma być nową ambasadorką kosmetyków. Gwiazda doskonale wpisuje się w hasło kampanii, które brzmi: „All ages. All races. All sexes", czyli w każdym wieku, każdej rasy, każdej płci.

Kibicujecie Jenner?

Zobacz na Polki.pl: Śliczny makijaż w stylu Kendall Jenner



