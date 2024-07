1 z 17

Edyta Herbuś i Mariusz Treliński rozstali się, a jak zaczęła się historia ich miłości? Piękna aktorka i reżyser poznali się na castingu do "Traviaty", którą Mariusz Treliński przygotowywał na deskach Teatru Wielkiego. W produkcji pojawili się też inni znani z "Tańca z Gwiazdami", ale jak przyznał były ukochany Herbuś, wcześniej w ogóle nie słyszał o Edycie. Zachwyciła go jednak urodą i ruchem scenicznym, dlatego zaangażował ją do tego projektu. 25 lutego 2010 roku odbyła się premiera "Traviaty", a w marcu Edyta Herbuś i Mariusz Treliński pojawili się razem na premierze "Elektry" w Teatrze Wielkim.

Na początku spekulowano oczywiście, czy to co łączy tych dwojga to coś poważnego. W końcu dzieliło ich aż 19 lat! Później jednak coraz częściej pokazywali się razem i jak każda para mieli swoje wzloty i upadki. Swego czasu przechodzili nawet kryzys i rozstali się, ale szybko do siebie wrócili. Niestety to uczucie nie przetrwało.

