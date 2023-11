Poniedziałkowe narodziny syna Meghan Markle i księcia Harry'ego wniosły wiele radości do rodziny królewskiej. Mały Archie zadebiutował już dwa dni później, gdy szczęśliwi rodzice zaprezentowali go babci - królowej Elżbiecie II, a potem światu. Gdy jednak opadły pierwsze zachwyty, pojawiły się obawy. O ile druga babcia - czyli mama Meghan - jest z nią cały czas i wspiera córkę jak tylko może przy porodzie i pierwszych dniach z dzieckiem, jej ojciec - Thomas - jest, delikatnie mówiąc, trudnym tematem.

Reklama

Brytyjskie media dotarły do jego byłej żony - Roslyn Markle z Albuquerque w Nowym Meksyku. A ta nie zostawiła suchej nitki na swoim byłym. Ostrzega, by nie dopuszczać go do dziecka, bo nie można mu ufać.

Zobacz także: Piękne zjawisko nad zamkiem Windsor, gdy Meghan i Harry pokazywali Archiego! Internauci: "To musi być Diana"!

Była żona o dziadku Archiego

Roslyn wyszła za Thomasa Markle w 1964 roku. Spędziła z nim 11 lat i chyba nie było to udane pożycie. Kobieta oskarża byłego, że ją oszukiwał i traktował naprawdę źle. Usłyszała od niego niejedno. Pani Markle twierdzi w the Mirror, że Thomas był okropnym ojcem, który spędzał dni poza domem, z dala od rodziny, z inną kobietą.

Wielokrotnie pokazał Megan, że nie można mu ufać. I ona musi już to wiedzieć. Nie przemawia przeze mnie gorycz. W moim przypadku to było już wiele lat temu. Mówię to z troski - twierdzi kobieta w the Mirror. - Archie powinien być wychowywany w szczęśliwym domu. Thomas był okropnym ojcem, dlaczego więc teraz ma być wspaniałym dziadkiem dla Archiego?

Zobacz także: Nie uwierzycie, jak ojciec Meghan dowiedział się o narodzinach wnuka! Inne wieści mogą być dla niego znacznie gorsze...

Co na to Thomas Markle?

Thomas Markle mówi portalowi, że oskarżenia dotyczące związku sprzed 40 lat nie są uzasadnione.

Jeśli nie wierzycie, spytajcie dzieci. Zauważcie, że zarówno Samantha, jak i Tom Jr. zostawili matkę i zamieszkali ze mną. Dotąd nie powiedziałem o niej złego słowa, ale muszę się bronić - mówił w the Mirror.

Wcześnien Roslyn mówiła w DailyMail.com:

Tak, Archie jest jego wnukiem, ale warto dodać, że ma pięcioro innych wnucząt, z którymi praktycznie nie utrzymuje relacji. Dwójki z nich nawet nie widział. Życzę Meghan i Harry'emu jak najlepiej - dodała kobieta.

Jak przypomina Mirror, 37-letnia księżna nie rozmawiała z ojcem od czasu swojego ślubu.

The Sun

Reklama

Archie przyszedł na świat w ostatni poniedziałek: