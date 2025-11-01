Edyta Jungowska przez lata cieszyła się ogromną sympatią widzów serialu "Na dobre i na złe", gdzie wcielała się w postać pielęgniarki Bożenki. W 2012 roku fani przeżyli szok, aktorka zniknęła z serialu bez uprzedzenia. W najnowszej rozmowie z mediami ujawniła szczegóły rozstania z hitem TVP.

Edyta Jungowska nagle zniknęła z "Na dobre i na złe", teraz przerwała milczenie

Widzowie TVP pokochali Edytę Jungowską za rolę siostry Bożenki w "Na dobre i na złe", serialu, który w minionym roku obchodził swoje 25-lecie. Niestety, nagłe zniknięcie Edyty Jungowskiej z ekranów w 2012 roku zaskoczyło wszystkich. Dopiero w 2023 r., po ponad dekadzie, zabrała głos.

Po prostu dostałam scenariusz i zobaczyłam, że moja postać nagle znika, to było wszystko. Zapytałam, czy ona znika na zawsze i nie dostałam jasnej odpowiedzi - mówiła w rozmowie z ''Wprost''.

W tamtym czasie nie otrzymała jednoznacznej informacji, czy postać Bożenki powróci. Jungowska podejrzewała, że nikt tej odpowiedzi nie znał, ponieważ produkcja przechodziła gruntowną przemianę.

My, ta stara, podstawowa obsada serialu, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że produkcja zabiera się za rewitalizację: (...) po prostu wymienia obsadę na młodszą, mniej zgraną, jak zwał tak zwał - mówiła dla ''Wprost''.

Po ponad dekadzie Jungowska ujawnia, co naprawdę wydarzyło się po odejściu z "Na dobre i na złe"

Przez wiele lat Edyta Jungowska nie komentowała medialnych doniesień na temat swojego odejścia. Plotkowano o rzekomych skandalach, ale ona milczała. Dopiero po ponad dekadzie, postanowiła zabrać głos.

Nie komentowałam, bo nie bardzo było co komentować - zaznaczyła, dodając, że nie przypomina sobie żadnego skandalu.

Nie do wiary, czym się dziś zajmuje Edyta Jungowska

Po odejściu z serialu Edyta Jungowska całkowicie odmieniła swoje życie zawodowe. Już w 2010 roku założyła własne wydawnictwo Jung-Off-Ska. Jak wyznała, wszystko zaczęło się od jej fascynacji twórczością Astrid Lindgren. Jungowska zapragnęła wydać dzieła szwedzkiej pisarki w formie audiobooków. Dziś w jej interpretacji można posłuchać m.in. "Dzieci z Bullerbyn".

Wydaję audiobooki dla dzieci, głównie mojej ukochanej pisarki, Astrid Lindgren. (...) Zainwestowałam w nie sporo oszczędności. Na początku była czysta euforia. A potem? Potem nastąpiło załamanie i doszłam do wniosku, że nic nie umiem - wyznała rozmowie z ''Urodą Życia''.

W połowie maja 2025 roku Edyta Jungowska pojawiła się w "Dzień Dobry TVN", gdzie wzruszająco opowiadała o książkowych pozycjach dla najmłodszych, które zapadają w pamięci na lata.

