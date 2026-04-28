Na początku roku fani Akopa Szostaka i Michaliny Zagórskiej zaczęli się niepokoić o parę. Trener personalny i jego ówczesna narzeczona ograniczyli aktywność w mediach społecznościowych. Po wielu pytaniach od internautów postanowili zabrać głos. Oboje przyznali, że nie są już razem. Para musiała odwołać ślub, który miał się odbyć w tym roku. Po dwóch miesiącach Zagórska udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o zakończeniu związku.

Była partnerka Akopa Szostaka o odwołaniu ślubu

Nie tak dawno sensację wywołała wiadomość, że Akop Szostak i jego była partnerka mieszkali razem po rozstaniu. Michalina Zagórska w rozmowie z Jastrząb Post przyznała, że rozstała się z trenerem personalnym w przyjaznych stosunkach. Widać, że oboje nie mają do siebie żalu, choć zakończenie związku rzeczywiście było bardzo bolesne. Zagórska przyznała, że wciąż przeżywa ten moment.

Cały czas nad tym pracuję. No nie ukrywajmy, ten ślub miał być w lipcu, ale tak musiało być. Pan Bóg ma inne plany i my też jako ludzie mamy prawo do różnych decyzji i to trzeba przyjąć i sobie jakoś radzić powiedziała.

W dalszej części Zagórska zdradziła, że zaraz po rozstaniu z Akopem Szostakiem mogła liczyć na wsparcie rodziców. Bardzo pomogły jej też wiadomości od fanów. Dodała, że wciąż ma kontakt z byłym partnerem, który odwiedza ją regularnie.

To było fajne wsparcie. Też nie ukrywajmy, chyba każdy ma za sobą jakieś rozstanie. Nikomu tego nie życzę. Miłość rządzi się swoimi prawami, że jeżeli nie zaryzykujesz, to nie dowiesz się, czy ta osoba jest dla ciebie, czy też nie. To są zawsze dwa wyjścia wyjaśniła.

Mamy normalne relacje, ja mu życzę bardzo dobrze dodała.

Akop Szostak rozstał się z narzeczoną. Rok wcześniej rozwiódł się z żoną

To kolejna duża poważna zmiana w życiu Akopa Szostaka. Warto przypomnieć, że do rewolucji doszło u niego w kwietniu ubiegłego roku. Wówczas trener personalny rozwiódł się z Sylwią Szostak, która była jego partnerką przez dekadę. Później przez chwilę gwiazdor związał się z tajemniczą Magdą. Gdy później zaczął pokazywać się z Michaliną Zagórską, wydawało się, że Szostak ponownie znalazł miłość. Para szybko zamieszkała razem i wkrótce ogłosiła zaręczyny. Niestety do ślubu ostatecznie nie doszło. To było bolesne przeżycie także dla sportowca, który przyznał, że wrócił na terapię.

