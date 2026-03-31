Akop Szostak już myśli o nowej partnerce? Wygadał się

Pod koniec lutego w mediach szerokim echem odbiło się oświadczenie byłej już narzeczonej Akopa Szostaka. Michalina poinformowała na Instagramie, że rozstała się ze sportowcem. Ślub pary został odwołany. Wkrótce głos zabrał sam trener personalny, który potwierdził, że jego związek to już przeszłość. Przekazał, że nie chce szczegółowo komentować powodów i wypowiadać się na ten temat publicznie.

Akop Szostak myśli już o nowym związku? Nie pozostawił złudzeń

Mimo doniesień o rozstaniu temat tej relacji wciąż budzi duże emocje, zwłaszcza że niedawno internauci odkryli, że Akop Szostak i jego była narzeczona nadal mieszkają razem. Fani regularnie pytają sportowca o to, jak czuje się po zakończeniu związku, który był już na tak zaawansowanym etapie.

Ostatnio Akop Szostak odpowiedział, czy myśli już o nowej relacji. Sportowiec przyznał, że obecnie potrzebuje czasu, by uporządkować swoje życie osobiste. Zapewnił, że tym razem nie chce szybko wchodzić w kolejny związek.

Nie. Rozstałem sie 1,5 miesiąca temu, więc to wciąż bardzo świeża sprawa. Czuję, że potrzebuję czasu, żeby poukładać swoje myśli i swoje życie, a także odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań. Nie chcę wchodzić z jednego związku w drugi. Zawsze podchodziłem do tego poważnie i potrafiłem być z kimś długo, dlatego wiem, że teraz to nie jest odpowiedni moment. Potrzebuję czasu dla siebie przekazał Szostak.

W rozmowie z fanami zdradził też, że wrócił na terapię, co bardzo mu pomogło. Akop Szostak nie ukrywał też, że wcześniejsze doświadczenie rozwodu ma wpływ na to, jak dziś patrzy na relacje. Zaznaczył, że wciąż potrzebuje przede wszystkim czasu.

Wróciłem na terapię i myślę, że to najlepsze, co mogłem dla siebie zrobić. Są pytania, na które muszę sobie odpowiedzieć. Człowiek po rozwodzie inaczej patrzy na relacje. W końcu nikt nie zakłada, że będzie się rozwodzić. Jednocześnie czuję, że to nie jest moment, żeby wchodzić w szczegóły mojego myślenia. Potrzebuję czasu, żeby to poukładać i znaleźć własne odpowiedzi wyjaśnił.

Akop Szostak rozstał się z narzeczoną

Wiadomość o rozstaniu Akopa Szostaka wywołała szok. To był pierwszy poważny związek sportowca po rozwodzie z Sylwią Szostak. para szybko podjęła bardzo odważne decyzje. Najpierw zamieszkali razem, później Szostak oświadczył się Michalinie i tak oboje rozpoczęli romantyczne wakacje.

Od początku roku jednak para była coraz mniej aktywna w mediach społecznościowych, co budziło mnóstwo pytań od fanów. W końcu oboje potwierdzili, że ślub został odwołany, a ich związek to już przeszłość.

