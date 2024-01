Już wkrótce na antenie Polsatu pojawi się najnowsza odsłona "Tańca z Gwiazdami". Program miał krótką przerwę w emisji, jednak teraz wraca i to z wielkimi zmianami. Ostatnio media zaczęły informować, kogo tym razem zobaczymy na parkiecie i kto będzie miał szansę na zdobycie "Kryształowej Kuli". Teraz portal Plotek donosi, że w "Tańcu z Gwiazdami" pojawi się była gwiazda "Dzień Dobry TVN"! Poznajcie szczegóły.

Od kilku miesięcy wszyscy zastanawiają się, jak będzie wyglądać nowa edycja "Tańca z Gwiazdami". Jakiś czas temu media informowały, że zmieni się skład jury, a producenci szukają gwiazd, które przyciągną widzów przed telewizory. Ostatnio Michał Malitowski pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami", a później media donosiły, że o "Kryształową Kulę" będą walczyć m.in. Roksana Węgiel i Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Teraz portal Plotek informuje, że w tanecznym show zobaczymy również Filipa Chajzera, który jakiś czas temu pożegnał się z "Dzień Dobry TVN"! Medialne doniesienia skomentował ojciec dziennikarza, Zygmunt Chajzer.

Zobacz także: Wyciekło nazwisko pierwszej uczestniczki nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"! To gwiazda TVN

Według informacji Plotka Filip Chajzer otrzymał propozycję udziału w "Tańcu z gwiazdami", ale wciąż nie wiadomo, czy zobaczymy go na parkiecie czy może na fotelu jurora. A jak komentuje to Zygmunt Chajzer, który jakiś czas temu również brał udział w tanecznym show?

No, coś o tym słyszałem, ale nie chce mówić, zanim nie będzie oficjalnych komunikatów. Jak będą, to powiem, jak to u mnie było i co mu radzę. To nie chodzi o to, że nie chcę tego komentować, ale przed oficjalnym potwierdzeniem, wiele rzeczy może się wydarzyć i nie chcę wychodzić przed szereg

wyznał tajemniczo dla serwisu plotek.pl.