Filip Chajzer w podcaście WojewódzkiKędzierski poruszył trudny temat śmierci swojego dziecka, do której doszło w 2015 roku. 9-letni Maksymilian Chajzer zmarł w wypadku samochodowym, co na zawsze już pozostawi piętno na sercu jego kochającego ojca. Osobista tragedia całej rodziny niestety stała się pożywką nie tylko w mediach ale również w sieci. Filip Chajzer poruszył ten trudny temat i opowiedział z czym dodatkowo musiał się mierzyć:

To są rzeczy, na które nie zasługujesz. Nie zrobiłeś nic tak potwornego, żeby tak cię ukarano.

W 2015 roku Filip Chajzer musiał zmierzyć się z niewyobrażalną stratą, jaką była śmierć jego 9-letniego wówczas synka. Osobista tragedia niestety stała się pożywką medialną. Filip Chajzer nie ukrywa, że czuł się prześladowany i przyznał, że zarówno on jak i jego ówczesna partnerka, wręcz bali się wyjść z domu. W podcaście WojewódzkiKędzierski Filip Chajzer nawiązuje również do nagonki medialnej, z jaką musiał mierzyć się podczas najokrutniejszego momentu swojego życia: