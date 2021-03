"Bycie kobietą jest gorsze od bycia rolnikiem"?! Wiktoria Gąsiewska tłumaczy się i przeprasza za swój wpis

Serial "Rodzinka.pl" przyniósł jej sporą rozpoznawalność, a już teraz 21-letnią gwiazdę możemy oglądać w kolejnym telewizyjnym hicie. Jej aktorska kariera nie zwalnia tempa, a Wiktoria Gąsiewska może pochwalić się coraz to większą liczbą fanów - do ich damskiej części postanowiła przemówić w Dzień Kobiet, składając swoim obserwatorkom życzenia w dość nietypowej formie.

Jak się okazuje, słowa których użyła nie wszystkim przypadły do gustu, a aktorka była zmuszona się z nich tłumaczyć.

Przykro mi w takim razie, nie miałam tego na myśli, przepraszam - pisała poruszona.

Co tak zdenerwowało internautkę?

Wiktoria Gąsiewska tłumaczy się ze swojego wpisu

8 marca media społecznościowe zaroiły się od zdjęć kwiatów, dedykowanych grafik czy poruszających wpisów, którymi każdy na swój sposób składał paniom najlepsze życzenia. O taki gest pokusiła się również gwiazda "Rodzinki.pl" i dziewczyna Adama Zdrójkowskiego, Wiktoria Gąsiewska. Aktorka postanowiła podejść do sprawy z przymrużeniem oka i posłużyła się cytatem pisarki Helen Fielding, z jej kultowego "Dziennika Bridget Jones".

Bycie kobietą jest gorsze od bycia rolnikiem – mamy tyle roboty z plewieniem i pryskaniem upraw: trzeba depilować nogi woskiem, golić pach, skubać brwi, ścierać pumeksem stopy, złuszczać i nawilżać naskórek, oczyszczać pory, farbować odrosty, malować rzęsy, piłować paznokcie, masować cellulitis, gimnastykować mięśnie brzucha. W dodatku te wszystkie zabiegi są tak precyzyjne, że wystarczy kilka dni, aby się całkiem zapuścić...

W dalszej części wpisu, aktorka postanowiła dodać również kilka słów od siebie:

Pamiętajcie jednak ze „nobody’s perfect” i czasami może nam się zwyczajnie w świecie nie chcieć #kobietazmiennajest 🤷🏼‍♀️❤️. Wysyłam dużo miłości i dobroci dla nas kobitek, bądźmy dla siebie wzajemnie największym wsparciem.

Choć pod postem pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy, okazało się, że wpis Wiktorii Gąsiewskiej nie wszystkim przypadł do gustu. Jedna z internautek stwierdziła, że cytat, którym posłużyła się aktorka i jej dalsze słowa nie mają nic wspólnego z akceptacją siebie, a wręcz przeciwnie. Do tego porównanie do rolnika również nie zostało dobrze odebrane:

Serio? A wiesz, że rolnik pracuje, by mieć pożywienie, a kobieta wcale nie musi się tak golić, piłować i w ogóle szaleć? 😉 Czy nie łatwiej byłoby pokochać siebie taką, jaką się jest, a wszelkie zabiegi upiększające traktować jak rozrywkę albo po prostu coś, co się robi, bo się lubi, a nie musi?

Mimo tłumaczeń Wiktorii Gąsiewskiej, że obserwatorka nie doczytała jej postu do końca i aktorka jak najbardziej podziela jej poglądy, a żadna z kobiet nie musi robić niczego, na co nie ma ochoty, ta nie dawała za wygraną.

Doczytałam do końca 😉 Ale mimo wszystko jest tam "czasem" i że nikt nie jest doskonały... W sensie że nie jestem doskonała, kiedy nie jestem ogolona, nieumalowana itd.? Rozumiem, że to może miało być zabawne i pokazywać, jak sporo się od kobiet wymaga, ale niestety nie jest w duchu kochania swojego ciała czy samoakceptacji. Ja to odczytałam tak, że musimy robić to wszystko, uff, jak to męczy, więc czasem można sobie odpuścić, ale też bez przesady, bo się człowiek zapuści za bardzo.

Wiktoria Gąsiewska została zapędzona w kozi róg, a może doszło do zwykłego nieporozumienia? Aktorka przyznała, że zdecydowanie nie o to jej chodziło i postanowiła szczerze przeprosić za słowa, którymi jej obserwatorka mogła poczuć się urażona:

Przykro mi w takim razie, nie miałam tego na myśli, przepraszam i wysyłam szczere buziaki✌🏼

Niektórzy stwierdzili też, że post jest użalaniem się nad tym, że trzeba o siebie dbać. Co o tym sądzicie? Fani "Dziennika Bridget Jones" z pewnością nie mieli wątpliwości, co do humorystycznego wydźwięku całego wpisu.

Zobacz także: Wiktoria Gąsiewska w czarnych, krótkich włosach i w samej marynarce! Tak odważnego zdjęcia jeszcze nie pokazała!

Wpis Wiktorii Gąsiewskiej, który aktorka opublikowała w swoich mediach społecznościowych z okazji Dnia Kobiet zdecydowanie nie został odebrany pozytywnie przez jej wszystkich obserwatorów.

Gwiazda "Rodzinki.pl" i dziewczyna Adama Zdrójkowskiego postanowiła posłużyć się cytatem z "Dziennika Bridget Jones", z którego musiała się później tłumaczyć.