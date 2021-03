Wielki powrót Wiktorii Gąsiewskiej! Zagra w nowym hicie Polsatu "Kowalscy kontra Kowalscy"! Czy przebije Julię Wieniawę? 

Kariera aktorska Wiktorii Gąsiewskiej nabiera zawrotnego tempa! Już niedługo będziemy mogli oglądać młodą gwiazdę w nowym serialu telewizji Polsat - "Kowalscy kontra Kowalscy". W jaką postać wcieli się aktorka? O czym będzie serial? Czy popularnością uda jej się przebić Julię Wieniawę? Sprawdźcie szczegóły!

Wiktoria Gąsiewska w nowym hicie telewizji Polsat! Czy przebije Julię Wieniawę?

Wiktoria Gąsiewska w marcu skończy dopiero 22 lata, ale jej zawodowa kariera już jest na wysokich obrotach. Przez kilka lat oglądaliśmy ją w "Rodzince.pl", a po drodze obserwowaliśmy jej grę aktorską w wielu innych popularnych serialach. Ostatnio widzieliśmy piękną gwiazdę również w roli prowadzącej "Walentynek z Polsatem". Ale już niedługo będziemy mogli zobaczyć Wiktorię w nowym hicie tej stacji, w którym zagra jedną z głównych ról. Mowa o serialu "Kowalscy kontra Kowalscy", który będziemy mogli oglądać od 6 marca.

Serial "Kowalscy kontra Kowalscy" opowiada o dwóch rodzinach, które teoretycznie łączy tylko popularne nazwisko, a praktycznie dzieli wszystko! Przewrotny los postanowił ich jednak połączyć… 17 lat temu w szpitalu doszło do pomyłki, w skutek której w rodzinie bogaczy wychowuje się syn ubogich Kowalskich i na odwrót – do biednych trafia dziecko bogatych. Gdy prawda wyjdzie na jaw, ponownie dojdzie do zamiany, co będzie owocowało w mnóstwo przezabawnych sytuacji dla obu rodzin.

Wiktoria Gąsiewska wcieli się w rolę Eli. Jej postać jest niezwykle atrakcyjna i ma tego świadomość - często wykorzystuje swój kobiecy urok, aby osiągnąć cel. Jest odważna i nieco lekkomyślna. Wychowana w bogatym domu, jest oczkiem w głowie swojego taty. Potrafi stanąć w obronie własnej i innych. Liczy się dla niej dobra zabawa. Pogrywa między Jankiem (Patryk Cebulski) a Nikodemem (Jakub Zdrójkowski), bawiąc się ich uczuciami..

Mat. prasowe

Jej serialowymi rodzicami będą Hamlet (Mikołaj Cieślak) i Milana (Joanna Orleańska).

Mat. prasowe

W serialu zobaczymy brata Adama Zdrójkowskiego, Jakuba! Wiktoria Gąsiewska i Jakub Zdrójkowski w najnowszej produkcji Polsatu zagrają... parę! Młoda aktorka w rozmowie z "Party" zdradziła, jakie różnice dostrzega pomiędzy bliźniakami.

Trudno ich porównywać, bo Kuba i Adam ogromnie się różnią. Są jak ogień i woda. Adam ma mnóstwo energii, wszędzie go pełno. Kuba jest jego przeciwieństwem – spokojny, wyważony. W inny sposób mówią, inaczej gestykulują. Moim zdaniem różnią się nawet wyglądem! Z oboma gra się świetnie. Mamy podobne doświadczenia, razem wcześnie zaczynaliśmy – powiedziała "Party" Gąsiewska.

Mat. prasowe

My już nie możemy się doczekać premiery serialu, a ta już 6 marca, na antenie telewizji Polsat! Myślicie, że Wiktoria przebije teraz popularnością Julię Wieniawę?