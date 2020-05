Buty na lato 2020. Oto 7 lekkich par z wyprzedaży do 50 złotych: H&M, Zara, Reserved, CCC

Czas na wybór pięknych lekkich butów na lato 2020, w których będziesz czuć się wygodnie, ale i ultramodnie! Jeśli masz już w swojej szafie piękną kwiecistą sukienkę, slouchy jeans i oczywiście klasyczne sneakersy, czas na wybór nieco lżejszych butów. Co powiesz na piękne klapki na płaskiej podeszwie albo na proste mokasyny, np. w wężowy wzór? Znaleźliśmy w sieciówkach kilka prawdziwych perełek, które kosztują mniej niż 50 złotych - naprawdę - mniej niż 50 złotych! Oto wybór naszej redakcji. A ty na który model się zdecydujesz?

Zobacz także: Hitowa torebka na lato 2020 w Lidlu za 54,90 zł! Każda Instagramerka taką już ma

1. Klapki Jenny Fairy to jeden z największych hitów CCC. Dobrze wyważony obcas ma 1,5 cm, piękna srebrna klamra dodaje im szyku. My je kochamy! Między innymi ze względu na cenę - klapki po przecenie kosztują 29,99 zł (wcześniej 59,99 zł).

Klapki Jenny Fairy, CCC, 29,99 zł

2. Nasz kolejny typ butów na lato 2020 to znów klapki. Tym razem zwróćcie uwagę na model w białym kolorze (przypominają swoim designem najnowsze modele od Bottega Veneta). Białe klapki, Zara, 49,99 zł (wcześniej 99,99 zł).

3. Wężowe mokasyny z H&M za 49,99 zł to nasza kolejna propozycja. Są proste, tanie i niezwykle wygodne. Idealne do pracy albo na spacer.

Wężowe mokasyny, H&M, 49,99 zł

4. Gumowe klapki nie są idealne tylko do chodzenia na basen. Jeśli chcesz się wybrać na spacer, możesz śmiało je założyć do sukienki czy jeansowych szortów. Nasz wybrany model to piękne pomarańczowe klapki, Reserved, 49,99 zł.

5. Nasz kolejny wybór to śliczne klapki, model Rhododendron, od Renee. Kosztują 39,99 zł (z kodem MOMMY20)!

6. A co powiesz na klapki z puszkiem? To nie żart! Te klapki są nieco ironiczne, ponieważ wyglądają jak kapcie. Są wygodne i po prostu boskie! To model Nocturnal od Renee. Kosztują 39,99 zł z kodem MOMMY20.

7. A co powiesz na piękne klapki w kolorze pudrowego różu. Model z pięknymi zamszowymi kwiatkami, w którym się zakochaliśmy, to marka Jenny Fairy, 49,99 zł (wcześniej 69,99 zł).