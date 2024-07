Ostatni tydzień był dla Dody dość intensywny. Gwiazda zorganizowała wielką premierę swojego koncertowego DVD, które obecnie aktywnie promuje w sieci. Do tego wszystkiego wciąż żywe są skutki konfliktu z Agnieszką Szulim, a obie panie panie wkrótce spotkają się w sądzie. Przypomnijmy: "Ona dla mnie nie jest człowiekiem. Pozew jest już w sądzie"

Wokalistka czeka obecnie z niecierpliwością na urlop, na który ma wybrać się już niebawem. Tymczasem oczekiwanie to z pewnością osłodzi jej niespodziewany prezent, którym pochwaliła się na Instagramie. Doda jako jedyna w Polsce otrzymała wyjątkowy model butów od Jeremy''ego Scotta. Podobno projektant osobiście wskazał gwiazdę, a Rabczewska znana jest z zamiłowania do obuwia jego projektu już od dłuższego czasu. Trzeba przyznać, że otrzymany model idealnie do niej pasuje - jest kolorowy, połyskujący i, jak określa go sama zainteresowana, idealny dla... syreny.

Doda ponownie też postanowiła sama wykazać się w roli projektantki. Do jej oficjalnego sklepiku trafiły kolejne modele koszulek, w tym m.in. słynna "#skazananabana".

Tak prezentuje się prezent Dody od Jeremy''ego Scotta. Jak wam się podoba?



