Najnowszy film na kanale Andziaks, zatytułowany "Charli poznaje braciszka", na ten moment zdążyło już obejrzeć blisko 700 tys. internautów. Vlog z pierwszego spotkania 5-latki z młodszym rodzeństwem zgromadził też tysiące komentarzy, w których nie zabrakło także ostrych słów krytyki. Poszło o wspomniany prezent dla Charlie "od braciszka".

Lawina komentarzy pod nowym filmem Andziaks. Prezent "do braciszka" dla Charlie wywołał poruszenie

Andziaks w swoim najnowszym filmie na kanale Youtube, w którym pokazuje pierwsze spotkanie Charlie z młodszym rodzeństwem przyznała wprost, skąd wziął się pomysł na prezent "od braciszka". Dodała, że sama 5-latka z niecierpliwością oczekuje na tą niespodziankę.

Braciszek oczywiście ''kupił'' dużo wcześniej już prezent dla siostry, więc będzie niespodzianka, ale siostra oczekuje tego prezentu, bo tak jakoś przekonaliśmy ją do brata na początku. ,,Co byś chciała dostać od braciszka? Zobaczysz, jak przyjdziesz do szpitala, to braciszek będzie miał dla Ciebie prezent, będzie fajnie''. No i jakoś poszło - przyznała wprost Andziaks

Okazało się, że 5-letnia Charlie w prezencie "od braciszka" otrzymała nowego Iphone'a. Dziewczynka była przeszczęśliwa ze wspomnianej niespodzianki - w przeciwieństwie do internautów, którzy mocno skrytykowali ten pomysł.

Pod nowym filmem Andziaks zaroiło się od komentarzy, w których internauci piszą wprost, że nie spodobał im się nie tylko pomysł dawania 5-letniemu dziecku telefonu, ale także sam zamysł prezentu z okazji narodzin brata.

Do czego doszło, że 5 latka dostaje telefon za to, że urodził się jej brat. Magiczna chwila zepsuta tym, żeby dać prezent, żeby się dziecko nie obraziło, że ma rodzeństwo

Ten telefon burzy całą magię tej chwili... Skoro ma iPada, to po co jeszcze ten telefon… Ona ma 5 lat

No to zaczyna się rollercoaster. 5 latka dostaje telefon, bo urodził się brat - brzmią komentarze pod najnowszym nagraniem Andziaks

Andziaks reaguje na burzę w sieci

Pod nowym filmem Andziaks nie zabrakło jednak też wsparcia dla Youtuberki. Część internautów stanęła w jej obronie, a na jeden z komentarzy zareagowała sama influencerka. Andziaks polubiła oraz przypięła na swoim kanale komentarz, w którym internautka popiera pomysł z prezentem z okazji narodzin rodzeństwa i szeroko go argumentuje.

Czytając część komentarzy, mam wrażenie, że zapomina się, jak ogromnym przeżyciem dla dziecka są narodziny rodzeństwa. To moment, w którym dziecko bardzo potrzebuje poczucia, że nadal jest ważne, kochane i zauważone. Z perspektywy psychologii prezent w takiej sytuacji nie jest przekupstwem, tylko formą wsparcia i symbolem uwagi ze strony rodziców.Brat nie jest ,,prezentem'' – to nowa osoba w rodzinie i wielka zmiana emocjonalna. Relacja między rodzeństwem nie powstaje w jednej chwili ani dzięki przedmiotom, tylko buduje się z czasem, w codziennych sytuacjach. Reakcja Charlotte wyglądała na naturalną i szczerą, bo dzieci nie potrafią udawać takich emocji ani reagować ,,pod publiczkę''.Warto też pamiętać, że to, co widzimy na filmie, to bardzo krótki fragment ich życia. Rodzice znają swoje dziecko najlepiej, wiedzą, jakie ma potrzeby i gdzie postawić granice. Z zewnątrz łatwo coś ocenić, ale trudno naprawdę zrozumieć całość, widząc tylko kilka minut. Życzę dużo zdrówka dla Was - brzmi komentarz internautki, który polubiła i przypięła na swoim kanale Youtube, Andziaks

A jakie jest wasze zdanie na ten temat?

Fot. Youtube Andziaks

Fot. Youtube Andziaks

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby YouTube i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: