Andziaks to jedna z najpopularniejszych polskich Influencerek, która na początku stycznia po raz drugi została mamą. Przed kilkoma dniami gwiazda sieci opublikowała długi film ze swojego drugiego porodu, który obejrzano już prawie 2 mln razy, a teraz na jej kanał Youtube trafiło nagranie z pierwszego spotkania Charlie z braciszkiem. Co ciekawe, dla pięciolatki nie zabrakło prezentu "od nowo narodzonego braciszka". I to jakiego!

Andziaks opublikowała nowy vlog związany z narodzinami synka

Przypomnijmy, że Andziaks i Luka zostali rodzicami dokładnie 7 stycznia 2025 roku. Od tamtej pory fani z niecierpliwością czekali na vlog z porodu influencerki i w końcu po dwóch tygodniach doczekali się. Na kanale Youtube Andziaks pojawił się długo wyczekiwany przez wszystkich film, na którym influencerka krok po kroku opowiedziała i pokazała, jak przebiegało przyjście na świat jej drugiego dziecka.

Teraz z kolei fani Andziaks mogą obejrzeć film, na którym influencerka pokazuje pierwsze spotkanie swojej pięcioletniej córki Charlie z braciszkiem.

Tak wyglądało pierwsze spotkanie Charlie z braciszkiem

Na chwilę przed pierwszym spotkaniem Charlie z braciszkiem, Andziaks nie ukrywała, że mieszają się w niej dwa uczucia - z jednej strony ekscytacja, a z drugiej obawa o to, jak starsza pociecha zareaguje na rodzeństwo.

Dzisiaj wielki dzień, bo jedzie właśnie do mnie Luka z Charlie i Charlie pierwszy raz pozna swojego braciszka. Ja jestem po prostu taka podekscytowana, a z drugiej strony jestem pełna obaw, jak ona się zachowa. Myślę, że będzie dobrze, ale wiecie, to jest pięciolatka. Nie wiem totalnie, co ona teraz ma w głowie. Mówi, że się bardzo cieszy, że nie może się doczekać, żeby zobaczyć braciszka. - przyznała Andziaks

Co jednak ciekawe, Andziaks i Luka zadbali o to, by ich starsza pociecha... otrzymała "prezent od braciszka".

Braciszek oczywiście ''kupił'' dużo wcześniej już prezent dla siostry, więc będzie niespodzianka, ale siostra oczekuje tego prezentu, bo tak jakoś przekonaliśmy ją do brata na początku. ,,Co byś chciała dostać od braciszka? Zobaczysz, jak przyjdziesz do szpitala, to braciszek będzie miał dla Ciebie prezent, będzie fajnie''. No i jakoś poszło - dodała

Kiedy w końcu doszło do spotkania, okazało się, że mała Charlie bardzo pozytywnie zareagowała na młodsze rodzeństwo i ucieszyła się na widok braciszka. Trzymała go nawet na rączkach i obdarowywała go czułymi gestami.

Słodki jest - przyznała Charlie

Na końcu vloga z kolei dowiadujemy się, jaki prezent Charlie otrzymała "od braciszka". Okazało się, że jest to... nowy Iphone! Pięciolatka była przeszczęśliwa i od razu zabrała się za odpakowywanie niespodzianki.

Widzieliście już najnowszy vlog Andziaks?

Andziaks z córką i synkiem/Fot. Youtube Andziaks

Andziaks z synkiem i córeczką/Fot. Youtube Andziaks

