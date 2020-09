Burza przed "rajskim rozdaniem" w "Hotelu Paradise"! Robert, Bartek i Magda mają układ?!

Zamiana par, która wyszła ze strony Moniki nieźle namieszała w "Hotelu Paradise"! Sonia, która do tej pory była pewna uczuć do Roberta jest niemalże przekonana o tym, że to ona lada dzień pożegna się z przygodą w programie. Monika miała być dla niej zagrożeniem, jednak zbiegiem okoliczności okazało się, że to Magdy powinna obawiać się najbardziej. Z kolei Monika nie jest już zainteresowana Robertem, ponieważ na potrójnej randce z Arturem i Dominiką, zorientowała się, że to właśnie z nim dogaduje się najlepiej. Czy przez Monikę rozpadnie się również związek Dominiki? A może podczas "rajskiego rozdania" zdecyduje się podejść do Bartka? Ten z kolei na samą myśl, że będzie musiał odesłać ją wówczas do domu nie umiał powstrzymać łez. Czy to oznacza, że wciąż czuje coś do Dominiki? Z kolei Bartek, Robert i Magda mają swój spisek!

Koniecznie zobaczcie, co wydarzyło się tuż przed "rajskim rozdaniem"!

Zobacz także: W "Hotel Paradise 2" to Magda odbije Soni Roberta?! "Czuję się oszukana, tak po chamsku!"

"Hotel Paradise 2": Burza przed "rajskim rozdaniem"

Julia jest coraz pewniejsza uczuć Kamila. Uczestnik zapewnia ją, że żadne wydarzenie w "Hotelu Paradise 2" nie osłabi jego zainteresowania jej osobą. Nawet jeżeli odeśle go do domu podczas któregoś z "rajskich rozdań" on wciąż będzie nią zainteresowany. Nie da się jednak nie zauważyć, że kobiecie przeszkadza zbyt mocny i dominujący charakter Kamila. Czy uda się jej utemperować partnera? Najmniej zamieszania można zaobserwować w związku Ani i Ivana. Czy mogą czuć się bezpieczni podczas "rajskiego rozdania"?

Potrójna randka Dominiki, Artura i Moniki przekreśliła spokój tej pierwszej. Podczas spotkania dowiedziała się, jak dobrze dogaduje się pozostała dwójka. Czy Monika będzie próbowała rozbić ten duet? Jawnie przyznała, że nie jest zainteresowana już Robertem. Dodała również, że nie próbowała nawiązać relacji z Arturem, ponieważ nie dał jej żadnego znaku. Teraz wiedząc, że on również jest zainteresowany, stał się jej numerem jeden. Co zrobi Dominika? Czy będzie próbowała szukać ratunku u Bartka? Bartkowi na samą myśl o tym, że musiałby wybierać między Dominiką a kimś innym popłakał się. Wygląda na to, że to "rajskie rozdanie" jest dla niego zbyt trudne emocjonalnie. Czy da kolejną szansę Dominice? I czy Dominika w ogóle rozważa podejście do Bartka? Tego dowiemy się już niedługo!

Jeszcze chwile wcześniej Bartek był pewien, że podejdzie do niego tylko Madzia, jednak ona sama zastanawiała się również nad Robertem, o którego walczy Sonia. Uczestnik w rozmowie z Robertem przyznał, że jeżeli on wybierze Madzię nie będzie miał do niego żalu. Do takiej decyzji przekonywała go również Monika, która chwilę wcześniej sama stanęła pomiędzy nim a Sonią. W trakcie programu okazuje się również, że Robert, Bartek i Madzia mają pakt, który ukrywają przed resztą uczestników! Czy faktycznie inni niczego się nie domyślają?! Trio potajemnie umawia się, że Magda stanie za Bartkiem a Sonia za Robertem tylko skrzywdzona uczestniczka będzie w stanie to zrobić? Oraz czy Magda stanie za Bartkiem, jeżeli Dominika zrobi to wcześniej? Czy Bartek będzie w stanie trzymać się planu czy uczucia do Dominiki okażą się silniejsze?! Najbliższe "rajskie rozdanie" jest pełne niewiadomych i niczego nie da się przewidzieć! Nadążacie?

Zobacz także: Dramatyczne wyznanie Soni z "Hotelu Paradise" wywołało łzy u uczestników. Nikt nie przypuszczał, ile musiała przejść

Przed nami najbardziej nieprzewidywalne "rajskie rozdanie"! Jakie decyzje podejmą uczestnicy? Czy związek Dominiki i Artura przetrwa? Czy Bartek będzie musiał wybierać pomiędzy Dominiką a inną uczestniczką?

Za kim stanie Sonia? Czy będzie się starała do końca walczyć o Roberta?

Czy Robert wybierze Madzię? Na czym polega spisek Madzi, Roberta i Bartka?