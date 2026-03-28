Prowadząca "Farmę" reaguje na oskarżenia jednego z internautów. Po emisji piatkowego odcinka, który wywołał ogromne emocje wśród widzów, w sieci zawrzało. Dziś rano produkcja opublikowała w sieci zdjęcia z pojedynku, w którym wzięli udział Andrzej, Łukasz "Janosik" oraz Wojtek. Pod kadrami z odcinka momentalnie pojawiły się komentarze. W jednym z nich padło poważne oskarżenie ws. Ilony Krawczyńskiej.

Andrzej pożegnał się z "Farmą"

Za nami kolejny tydzień na "Farmie". Jak zawsze w piątkowym odcinku wielkiego hitu Polsatu doszło do pojedynku, w wyniku którego jeden z uczestników odpadł z programu. Tym razem w pojedynku wzięli udział Łukasz Janosik, Andrzej oraz Wojtek. Cała trójka musiała odnaleźć w sianie dwanaście puzzli i dopiero po odnalezieniu wszystkich elemantów rozpocząć układanie obrazka. Jako pierwszy puzzle ułożył Janosik, jednak przez to, że rozpoczął układanie bez jednego puzzla, został zdyskwalifikowany. Najlepiej poradził sobie Wojtek więc Janosik i Andrzej byli zagrożeni. Decyzją pozostałych uczestników, którzy mieli wskazać, kto odpadnie z programu, z marzeniami o wygranej musiał pożegnać się faworyt widzów.

Po odpadnięciu Andrzeja z "Farmy" rozpętała się burza w sieci, a fani programu nie ukrywali rozczarowania takim wynikiem piatkowego odcinka.

Prowadząca "Farmę" reaguje na poważne oskarżenia po eliminacji Andrzeja

Po odpadnięciu Andrzeja z "Farmy" produkcja postanowiła przypomnieć, jak wyglądała konkurencja z puzzlami. Pod kadrami z odcinka jeden z internautów zarzucił Ilonie Krawczyńskiej, prowadzącej program, że jego zdaniem złamała regulamin w odcinku, w którym Karolina wyznaczyła Janosika do pojedynku. Karolina jako Farmerka Tygodnia musiała wskazać pierwszą osobe, która weźmie udział w piatkowym odcinku.

Prowadząca Ilona złamała regulamin wpływając na decyzję Karoliny jeden z internautów komentuje pod kadrami z pojedynku na ''Farmie''.

Prowadząca "Farmę" nie zwlekała z odpowiedzią na tak poważny zarzut. W mediach społecznościowych pojawił sie krótki, ale stanowczy komentarz.

ludzie kochani Wy w odcinku widzicie jedno tłumaczenie zasad pojedynku. Uczestnicy zadają pytania, technicznie pojedynek tłumaczymy kilka razy. Na koniec pada zawsze pytanie czy wszytsko jest zrozumiałe. komentuje prowadząca show Polsatu.

