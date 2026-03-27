Beata Oleszek-Pierchała w programie "Farma" razem z Szymonem tworzy zadania dla uczestników i dba o to, aby przygotowywali produkty z mleka i odpowiednio zajmowali się mleczarnią. Farmerzy czują respekt wobec Beaty, która dość ostro ocenia realizowane przez nich zadania i nie stosuje taryfy ulgowej. Jej zadanie to także wsparcie dla Szymona Karasia, który pełni rolę mentora uczestników. Jakiś czas temu Beata z "Farmy" uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego i pokazała męża.

Beata Oleszek to finalistka programu "Top Chef. Gwiazdy od kuchni". W kulinarnych zadaniach stawiała na smaki inspirowane Ziemią Janowską, a ta konsekwencja doprowadziła ją aż do finału. Tam rywalizowała z Piotrem Więcławskim i Rafałem Maserakiem. W show zwyciężył Rafał Maserak, a Oleszek jeszcze mocniej zapisała się w pamięci widzów Polsatu jako specjalistka od tradycyjnej kuchni.

Beata Oleszek jest znajomą twarzą dla widzów Polsatu. W "Farmie" po raz pierwszy pojawiła się w 3. sezonie reality show jako osoba oceniająca Zadanie Tygodnia. Wtedy pracowała w gronie ekspertów: Macieja Nowaka, Martina Gimenez Castro i Olo Pawluczuka. Od 4. edycji formuła "Farmy" nieco się zmieniła i Beata pojawiła się w roli opiekunki mleczarni, aby uczestnicy nie marnowali mleka i nauczyli się wykonywać z niego przetwory.

Co ciekawe, Beata z "Farmy" jest też wokalistką zespołu "Jarzębina", a ich piosenka "Koko Euro Spoko" została oficjalnym hitem reprezentacji Polski podczas Euro 2012. Wygląda na to, że Beata Oleszek jest kobietą wielu talentów.

Beata Oleszek zdecydowanie należy do osób, które chronią swoje życie prywatne i zdecydowanie woli, aby mówiono o niej w kontekście życia zawodowego. W mediach społecznościowych najczęściej pokazuje treści związane z "Farmą", angażuje się w akcje charytatywne, ale jakiś czas temu zrobiła wyjątek i pokazała wspólne zdjęcie z mężem, Leszkiem.

