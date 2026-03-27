Piątkowy odcinek "Farmy" przyniósł telewidzom lawinę niespodziewanych emocji. Nie tylko kolejne zadania, spięcia i zawiązywanie sojuszów. W ostatnich minutach odcinek na oczach oglądających rozegrał się pojedynek, który był pierwszym krokiem do odpadnięcia Andrzeja z programu.

Burza po odpadnięciu Andrzeja z "Farmy"

W ostatnim odcinku "Farmy" do pojedynku stanęli Andrzej i Łukasz z "Młodych wilków" oraz Wojtek z "Wikingów". Choć Łukasz, nazywany Janosikiem, jako pierwszy ułożył obrazek z dwunastu puzzli ukrytych w stogu siana, został on zdyskwalifikowany przez prowadzące za rozpoczęcie drugiego etapu zadania, jakim było ułożenie układanki, bez ukończenia pierwszego, czyli znalezienia wszystkich puzzli w sianie. W tym momencie emocje sięgnęły zenitu, a konkurencję niespodziewanie wygrał Wojtek, zdobywając bezpieczną pozycję w farmie. W wyniku późniejszego głosowania odpadnięcie Andrzeja z programu stało się faktem. Na reakcję telewidzów nie trzeba było długo czekać.

W mediach społecznościowych "Farmy" nie zabrakło komentarzy wspierających Andrzeja, które pokazały jednoznacznie, że dla części oglądających był faworytem programu.

A myślałam, że będzie w finale... teraz tylko trzymać kciuki za Aksela i Janosika.

Mój ulubiony uczestnik! Wielka szkoda, że odpadł, liczyłam, że dojdzie do finału. Fajny człowiek - poukładany, wyważony, inteligentny, pracowity, niekonfliktowy, taktowny i można by było jeszcze długo, długo wymieniać :) pozdrawiam!

W słowach od Internautów nie zabrakło też docenienie świetnych umiejętności strategicznych, jakimi wykazywał się Andrzej w programie.

Szkoda, polubiłam jego knucie. Poza tym był dobrym farmerem tygodnia.

Nie da się wszystkiego przewidzieć plan był świetny, najlepszy z możliwych, po prostu szczęścia zabrakło i reguł fair play.

Mimo to wśród komentarzy znalazły się też te wyrażające niepochlebne opinie o uczestniku, któremu było dane tym razem odpaść.

Wreszcie, nie chodzi o fakt jakich honorów czy nie, jego cała osoba niesamowicie mnie wnerwiał przez ekran.

W końcu, papa Andrzej czytamy w komentarzach.

A jak potoczą się dalsze losy uczestników w "Farmie"? Fani programu podzielili się konkretnymi przewidywaniami.

Fani "Farmy" wskazują, kto powinien odpaść w dalszej kolejności

W gąszczu komentarzy znalazły się też te wskazujące kto z uczestników, zdaniem internautów, powinien opuścić program.

Szkoda, chyba najbardziej pracowita osoba odeszła, a nadal zostają ci, co mają w nosie robotę. Szkoda, fajny chłopak. A Agnieszka teraz za to knucie w obu sojuszach - do domu.

Szkoda, też bym wolała, żeby Heniek odpadł.

