Burza po odpadnięciu Andrzeja z "Farmy". Widzowie są podzieleni
W piątkowym odcinku "Farmy" uczestnicy musieli pożegnać Andrzeja. Najpierw przegrał w pojedynku, a później w drodze głosowania został wyeliminowany z gry. W sieci natychmiastowo wybuchła burza komentujących program telewidzów.
Piątkowy odcinek "Farmy" przyniósł telewidzom lawinę niespodziewanych emocji. Nie tylko kolejne zadania, spięcia i zawiązywanie sojuszów. W ostatnich minutach odcinek na oczach oglądających rozegrał się pojedynek, który był pierwszym krokiem do odpadnięcia Andrzeja z programu.
W ostatnim odcinku "Farmy" do pojedynku stanęli Andrzej i Łukasz z "Młodych wilków" oraz Wojtek z "Wikingów". Choć Łukasz, nazywany Janosikiem, jako pierwszy ułożył obrazek z dwunastu puzzli ukrytych w stogu siana, został on zdyskwalifikowany przez prowadzące za rozpoczęcie drugiego etapu zadania, jakim było ułożenie układanki, bez ukończenia pierwszego, czyli znalezienia wszystkich puzzli w sianie. W tym momencie emocje sięgnęły zenitu, a konkurencję niespodziewanie wygrał Wojtek, zdobywając bezpieczną pozycję w farmie. W wyniku późniejszego głosowania odpadnięcie Andrzeja z programu stało się faktem. Na reakcję telewidzów nie trzeba było długo czekać.
W mediach społecznościowych "Farmy" nie zabrakło komentarzy wspierających Andrzeja, które pokazały jednoznacznie, że dla części oglądających był faworytem programu.
A myślałam, że będzie w finale... teraz tylko trzymać kciuki za Aksela i Janosika.
Mój ulubiony uczestnik! Wielka szkoda, że odpadł, liczyłam, że dojdzie do finału. Fajny człowiek - poukładany, wyważony, inteligentny, pracowity, niekonfliktowy, taktowny i można by było jeszcze długo, długo wymieniać :) pozdrawiam!
W słowach od Internautów nie zabrakło też docenienie świetnych umiejętności strategicznych, jakimi wykazywał się Andrzej w programie.
Szkoda, polubiłam jego knucie. Poza tym był dobrym farmerem tygodnia.
Nie da się wszystkiego przewidzieć plan był świetny, najlepszy z możliwych, po prostu szczęścia zabrakło i reguł fair play.
Mimo to wśród komentarzy znalazły się też te wyrażające niepochlebne opinie o uczestniku, któremu było dane tym razem odpaść.
Wreszcie, nie chodzi o fakt jakich honorów czy nie, jego cała osoba niesamowicie mnie wnerwiał przez ekran.
W końcu, papa Andrzej
A jak potoczą się dalsze losy uczestników w "Farmie"? Fani programu podzielili się konkretnymi przewidywaniami.
Fani "Farmy" wskazują, kto powinien odpaść w dalszej kolejności
W gąszczu komentarzy znalazły się też te wskazujące kto z uczestników, zdaniem internautów, powinien opuścić program.
Szkoda, chyba najbardziej pracowita osoba odeszła, a nadal zostają ci, co mają w nosie robotę. Szkoda, fajny chłopak. A Agnieszka teraz za to knucie w obu sojuszach - do domu.
Szkoda, też bym wolała, żeby Heniek odpadł.
