Magdalena Welc, która w wieku 12 lat zdobyła serca Polaków swoim występem w programie „Mam talent!” i wygrała trzecią edycję show w 2010 roku, dziś ma 27 lat. Przez wiele lat pozostawała z dala od mediów, skupiając się na edukacji i rozwoju osobistym. Ostatnio powróciła na scenę i do mediów, wywołując falę emocji wśród swoich dawnych fanów.

Podczas wizyty w studiu "Dzień dobry TVN", Magdalena zapozowała do wspólnego zdjęcia z Marcinem Prokopem, jednym z prowadzących program, w którym odniosła swój największy medialny sukces. Fotografia, opublikowana na Instagramie śniadaniówki, zaskoczyła wielu – Welc przeszła ogromną metamorfozę i trudno ją rozpoznać w nowym wydaniu.

Spotkanie Magdy Welc i Marcina Prokopa po latach

Po 15 latach od zwycięstwa w „Mam talent!”, Magdalena Welc odwiedziła studio "Dzień dobry TVN". Właśnie tam ponownie spotkała się z Marcinem Prokopem, z którym wcześniej łączyły ją chwile związane z finałem programu. Ich wspólne zdjęcie wywołało wiele emocji wśród internautów. W oczy przede wszystkim rzucają się długie włosy Magdy w kolorze wiśniowym!

Co robi dziś zwyciężczyni „Mam talent!” z 2010 roku?

Po wygranej w „Mam talent!” w 2010 roku, Magdalena postanowiła odsunąć się od blasku fleszy i skupić się na edukacji. Ukończyła studia językowe oraz uczęszczała do szkoły artystycznej. Te lata intensywnej nauki pozwoliły jej rozwinąć umiejętności i zbudować fundament pod przyszłą karierę. Magdalena Welc nie zniknęła jednak całkowicie ze świata muzyki. Pracowała nad warsztatem wokalnym, łączyła działalność muzyczną z inicjatywami społecznymi i pozostawała wierna swoim ideałom.

W życiu prywatnym Magdalena również odnalazła stabilizację – jak wynika z dostępnych informacji, na jej życiowej ścieżce niezmiennie wspiera ją narzeczony.

W ostatnim czasie Magdalena Welc coraz śmielej wraca do świata mediów. Niedawno zaprezentowała singiel zatytułowany „Przyjacielu”, który spotkał się z ciepłym przyjęciem wśród jej fanów.

Wydanie nowego utworu zbiegło się w czasie z publicznym wystąpieniem w „Dzień dobry TVN”, co świadczy o poważnych planach artystki na przyszłość. Dla wielu osób, które kibicowały jej od czasu „Mam talent!”, to powód do dumy i wzruszenia.

Magdalena Welc po 15 latach zapozowała z Prokopem. Poznalibyście ją na tym zdjęciu?, fot. Instagram/magdawelc_mariuszostanski

