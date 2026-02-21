W pierwszym odcinku 17. sezonu programu "Mam Talent!” doszło do wydarzenia, które należy do jednego z najbardziej emocjonujących na etapie przesłuchań. Tym razem na legendarny złoty przycisk od Julii Wieniawy nie trzeba było długo czekać!

Nina Żubrowska Mestre zdobywa złoty przycisk w "Mam talent"

W pierwszym odcinku najnowszej edycji "Mam talent" na scenie pojawiła się Nina Żubrowska Mestre, 10-letnia dziewczynka z Krakowa, której poruszający występ w języku francuskim wywołał prawdziwą lawinę emocji wśród publiczności oraz jurorów. Po słowach uznania płynących z Agustina Egurroli, Marcina Prokopa i Agnieszki Chylińskiej, głos zabrała Julia Wieniawa. Artystka wstała i powiedziała do młodej wokalistki:

Ja ci powiem jedno: Je t'aime.

Sekundę po tym jurorka wcisnęła złoty przycisk, zapewniając uczestniczce pewne miejsce w półfinale programu! Złote konfetti posypało się na scenę, a łzy szczęścia popłynęły po policzkach szczęśliwej 10-latki.

Julia Wieniawa od razu podbiegła do wzruszonej młodej wokalistki, przytuliła ją i dodała otuchy słowami:

Czekałam na Ciebie dziewczyno! Super, gratulacje!

Kim jest Nina Żubrowska Maestre?

Nina Żubrowska Mestre, pół-Francuzka, pół-Polka, na co dzień mieszkająca w Krakowie, od pierwszych chwil na scenie przykuła uwagę wszystkich obecnych. Mimo początkowego stresu, pokazała pełen profesjonalizm i dojrzałość w swoim wokalu. Dziewczynka mówi aż w trzech językach, jednak podczas występu postawiła na utwór w języku francuskim, zachwycając zarówno jury, jak i publiczność swoim niezwykle delikatnym, a jednocześnie silnym głosem.

Lawina gratulacji dla zdobywczyni złotego przycisku "Mam talent"

W sieci od razu zaczęły pojawiać się gratulacje zarówno od polskich gwiazd, jak i od internautów śledzących telewizyjny program.

Czarny koń tej edycji!!!! MOJA!!!!! napisała Julia Wieniawa.

Absolutny talent dodała Paulina Krupińska, prowadząca program.

Ten występ to było naprawdę WOW!!!! Gratuluję dojścia do półfinału. Masz fantastyczny talent!!!!! czytamy w komentarzach.

