Złoty przycisk w "Mam talent" dla 10-letnij Niny! Polały się łzy wzruszenia
Nina Żubrowska Mestre, 10-latka z Krakowa, zachwyciła w pierwszym odcinku 17. sezonu "Mam Talent!". Jej poruszający występ w języku francuskim sprawił, że Julia Wieniawa bez wahania nacisnęła złoty przycisk, a publiczność oszalała z emocji.
W pierwszym odcinku 17. sezonu programu "Mam Talent!” doszło do wydarzenia, które należy do jednego z najbardziej emocjonujących na etapie przesłuchań. Tym razem na legendarny złoty przycisk od Julii Wieniawy nie trzeba było długo czekać!
Nina Żubrowska Mestre zdobywa złoty przycisk w "Mam talent"
W pierwszym odcinku najnowszej edycji "Mam talent" na scenie pojawiła się Nina Żubrowska Mestre, 10-letnia dziewczynka z Krakowa, której poruszający występ w języku francuskim wywołał prawdziwą lawinę emocji wśród publiczności oraz jurorów. Po słowach uznania płynących z Agustina Egurroli, Marcina Prokopa i Agnieszki Chylińskiej, głos zabrała Julia Wieniawa. Artystka wstała i powiedziała do młodej wokalistki:
Ja ci powiem jedno: Je t'aime.
Sekundę po tym jurorka wcisnęła złoty przycisk, zapewniając uczestniczce pewne miejsce w półfinale programu! Złote konfetti posypało się na scenę, a łzy szczęścia popłynęły po policzkach szczęśliwej 10-latki.
Julia Wieniawa od razu podbiegła do wzruszonej młodej wokalistki, przytuliła ją i dodała otuchy słowami:
Czekałam na Ciebie dziewczyno! Super, gratulacje!
Kim jest Nina Żubrowska Maestre?
Nina Żubrowska Mestre, pół-Francuzka, pół-Polka, na co dzień mieszkająca w Krakowie, od pierwszych chwil na scenie przykuła uwagę wszystkich obecnych. Mimo początkowego stresu, pokazała pełen profesjonalizm i dojrzałość w swoim wokalu. Dziewczynka mówi aż w trzech językach, jednak podczas występu postawiła na utwór w języku francuskim, zachwycając zarówno jury, jak i publiczność swoim niezwykle delikatnym, a jednocześnie silnym głosem.
Lawina gratulacji dla zdobywczyni złotego przycisku "Mam talent"
W sieci od razu zaczęły pojawiać się gratulacje zarówno od polskich gwiazd, jak i od internautów śledzących telewizyjny program.
Czarny koń tej edycji!!!! MOJA!!!!!
Absolutny talent
Ten występ to było naprawdę WOW!!!! Gratuluję dojścia do półfinału. Masz fantastyczny talent!!!!!
