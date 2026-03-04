Burza wokół Damięckiej! Zablokowali ją przez jedno słowo

2 i 3 marca Matylda Damięcka publikowała w relacjach na swoim Instagramie grafiki odnoszące się do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jej najnowsza praca dotyczyła wydarzeń w Iranie, a dokładnie trwającego tam konfliktu zbrojnego. Artystka udostępniła minimalistyczną ilustrację przedstawiającą odręczny napis "IRAN", w którym jednocześnie można było dostrzec ukryte słowo "IRAK". To nawiązanie do napiętej sytuacji międzynarodowej w regionie, gdzie Iran i Irak często są ze sobą mylone w kontekście działań wojennych i politycznych.

Matylda Damięcka chciała zabrać głos w ważnej sprawie. Zablokowano ją przez jedno słowo

Damięcka poinformowała, że grafika została zablokowana przez Facebooka. Ta sytuacja natychmiast wzbudziła zainteresowanie internautów i wywołała falę komentarzy w sieci. Jej wpis na Instagramie zawierał ironiczny komentarz do całej sytuacji związanej z ograniczeniem wpisu.

A tę ilustrację Facebook mi przyblokował. Niby nic dziwinego, a troszkę szacun za skuteczny mechanizm moderujący nastroje antysystemowe :) napisała Damięcka.

Warto przypomnieć, że grafiki artystki wywołują mnóstwo reakcji w mediach społecznościowych. Nie tak dawno Matylda Damięcka jednym słowem skomentowała srogą zimę w Polsce, która panowała w styczniu i lutym.

Matylda Damięcka skomentowała konflikt na Bliskim Wschodzie. O co chodzi?

Publikacja Matyldy Damięckiej zbiegła się w czasie z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. 28 lutego rozpoczęła się ofensywa Izraela i Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi. Prezydent USA Donald Trump ogłosił start "dużej operacji bojowej", akcentując konieczność powstrzymania Iranu przed zdobyciem broni jądrowej. Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział kontynuację wspólnych działań, dopóki będzie to konieczne.

Iran odpowiedział serią ataków odwetowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie, Katarze, Bahrajnie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Irańskie media państwowe poinformowały o śmierci najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, co wcześniej przekazały również władze USA i Izraela.

Zobacz także:

Burza wokół Damięckiej! Zablokowali ją przez jedno słowo Instagram @thegirlwhofellonearth

Burza wokół Damięckiej! Zablokowali ją przez jedno słowo Instagram @thegirlwhofellonearth

Burza wokół Damięckiej! Zablokowali ją przez jedno słowo Instagram @thegirlwhofellonearth