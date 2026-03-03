Małgorzata Tomaszewska, prezenterka i dziennikarka, pochodzi z rodziny o silnych sportowych tradycjach. Jej ojcem jest legendarny bramkarz Jan Tomaszewski, a matka, Katarzyna Calińska-Tomaszewska, była utytułowaną tenisistką stołową, reprezentantką Polski i mistrzynią kraju. Teraz Małgorzata Tomaszewska przekazała informację ws. swojej mamy, która na co dzień mieszka w Dubaju. Przyleciała do Polski tuż przed zamknięciem lotnisk w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Mama Małgorzaty Tomaszewskiej wróciła do Polski tuż przed zamknięciem przestrzeni powietrznej w Dubaju

Ostatnie dni przyniosły dramatyczne wydarzenia na Bliskim Wschodzie. W minioną sobotę doszło tam do eskalacji konfliktu, w wyniku ktorego irańskie wojska odpowiedziały atakiem na cele Izraelu i amerykańskie bazy w regionie Bliskiego Wschodu, w tym m.in. w Dubaju. Mieszkańcy Dubaju na własne oczy obserwowali spadające szczątki zestrzelonych dronów i rakiet.

Mama Małgorzaty - Katarzyna Calińska-Tomaszewska od dawna mieszka w Dubaju. Teraz okazuje się, że przed zamknięciem lotnisk w ZEA mama prezenterki zdążdyła przylecieć do Polski.

Poruszający wpis Tomaszewskiej. Przekazała informacje ws. swojej mamy

W momencie eskalacji konfliktu Małgorzata Tomaszewska otrzymała setki wiadomości z pytaniami o bezpieczeństwo swojej mamy. Gwiazda opublikowała teraz emocjonalny wpis na Instagramie i pokazała wspólne zdjęcie z mamą. Okazuje się, że Katarzyna Calińska-Tomaszewska tu przed zamknięciem lotnisk w ZEA przyleciała do Polski.

Moja Mami w Polsce. Przyleciała w piątek - w ostatnim dniu przed zamknięciem lotnisk w ZEA. Dostałam setki wiadomości z pytaniami, czy jest bezpieczna. Od osób bliskich, dalszych… a nawet takich, z którymi nie miałyśmy kontaktu od lat. Wzruszyło mnie to. Bo w takich momentach najmocniej czujesz czym jest bliskość, troska i obecność. I że jedyne, czego naprawdę wszyscy pragniemy to być z rodziną. Dziękuję brzmi wpis Małgorzat Tomaszewskiej.

