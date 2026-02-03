Północno-wschodnia Polska została sparaliżowana przez falę ekstremalnego zimna. Najniższą temperaturę odnotowano w gminie Budry, gdzie termometry wskazały -33,2°C. Tak niskie wartości nie tylko stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, ale również poważnie utrudniają codzienne funkcjonowanie. Z powodu niebezpiecznych warunków atmosferycznych w wielu miejscowościach zamknięto szkoły, a życie lokalnych społeczności zostało sparaliżowane.

Matylda Damięcka komentuje sytuację jednym mocnym rebusem

Matylda Damięcka, znana z przenikliwych i symbolicznych grafik, nie pozostała obojętna wobec sytuacji. Artystka opublikowała grafikę, która w wymowny sposób komentuje siarczyste mrozy w Polsce. Na obrazie widać symbol matematyczny „π”, obok którego znajdują się litery „źdz” oraz wykrzyknik. To swoisty rebus - prosty, ale niezwykle ekspresyjny. Minimalistyczny styl, dynamiczne niebieskie kreski i białe tło podkreślają mroźną tematykę dzieła.

Kilka godzin później Matylda Damięcka opublikowała kolejne prace graficzne, również odnoszące się do panującej w Polsce zimowej aury. Jej twórczość momentalnie obiegła media społecznościowe, stając się viralem i zdobywając szeroki oddźwięk wśród internautów.

atoms.consentPlaceholder.headingText atoms.consentPlaceholder.bodyText atoms.consentPlaceholder.buttonText

Mróz paraliżuje Polskę

W wyniku siarczystych mrozów doszło do awarii sieci ciepłowniczych w dwóch miastach - Gdańsku i Chrzanowie. Mieszkańcy tych miejscowości zostali pozbawieni ogrzewania w swoich domach. Lokalne władze musiały zareagować natychmiastowo, zapewniając przenośne grzejniki elektryczne, by zminimalizować skutki awarii i ochronić mieszkańców przed wychłodzeniem.

Nie tylko dorośli odczuli skutki pogodowego kataklizmu. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w całym kraju zawieszono zajęcia w ponad 330 szkołach. Dla wielu rodziców oznaczało to konieczność pozostania w domu, jednak ministerstwo zapewniło o możliwości skorzystania z zasiłków opiekuńczych. Władze apelują również o zapewnienie odpowiednich warunków termicznych dzieciom pozostającym w domach.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i niebezpieczną „szklanką” na drogach

Prognozy pogody na kolejne dni wskazują na zmianę charakteru niebezpieczeństwa. Mrozy mają ustąpić miejsca marznącym opadom, które mogą spowodować powstawanie tzw. „szklanki” na drogach - cienkiej warstwy lodu powodującej ekstremalne zagrożenie dla kierowców i pieszych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego kraju, apelując o ograniczenie podróży do minimum i zachowanie szczególnej ostrożności.

Zobacz także: Sebastian Karpiel-Bułecka w żałobie. Zmarł zasłużony członek rodziny muzyka