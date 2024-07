Start Moniki Kuszyńskiej w tegorocznej edycji konkursu Eurowizji wzbudza sporo kontrowersji. Wszyscy zastanawiają się, jakie szanse na wygraną ma nasza reprezentantka. Choć Polacy trzymają za nią kciuki, to okazuje się, że bukmacherzy nie pokładają w niej nadziei na wygraną. Zobacz: Kuszyńska na ceremonii otwarcia Eurowizji 2015. Prowadząca nie kryła zachwytu [WIDEO]

W "Super Expressie" możemy przeczytać:

Niestety, nikt nie wróży sukcesu jej piosence "In the name of love". Według specjalistów od Eurowizji Polka plasuje się poza pierwszą 30. w rankingu wszystkich artystów biorących udział w konkursie. Taki wynik oznaczałby dla nas brak awansu do finału. Jeszcze gorzej Kuszyńską oceniają bukmacherzy. Stawiając na nią 1 zł można wygrać aż 100 zł. Dla porównania - stawiając tę samą kwotę na faworyta tegorocznego konkursu, Mansa Zelmerlowa ze Szwecji, można otrzymać tylko 2,50 zł. Najbardziej optymistyczne wizje zakładają, że Monika, owszem, awansuje do finału, ale zajmie w nim ostatnie miejsce.