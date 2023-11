Kamizelki już od jakiegoś czasu przewijają się w trendach na kolejne sezony, ale wiosną 2020 roku staną się jednym z największych hitów! To ciekawy element stylizacji i często niedoceniany, a to właśnie dzięki kamizelce możesz w kilka chwil uzupełnić swój look, albo tym jednym szczegółem zmienić charakter całego zestawu. Jak to działa? Wystarczy spojrzeć na stylizację Duy Lipy!

Zobaczcie, jakie kamizelki będą modne wiosną 2020. Kimonowe, garniturowe, futrzane, puchowe, a może jeansowe? Wybór jest naprawdę duży!

