"Lustro chyba mi odbija, czy to, czy to moja wina..." - jeśli słuchacie radia, nie ma szans, że nie znacie tego przeboju! Mowa o hicie "Odbicie" Bryskiej! Kim jest ta jedna z najpopularniejszych obecnie młodych polskich artystek? Jak zaczynała karierę? Co ma wspólnego z Dodą i filmem "365 dni. Ten dzień"? Poznajcie ją bliżej!

Bryska na Polsat SuperHit Festiwal 2022!

Za nami konferencja prasowego tegorocznego Polsat SuperHit Festiwal 2022. Na scenie w Sopocie pojawi się plejada największych polskich gwiazd, z Dodą, Justyną Steczkowską czy Beatą Kozidrak na czele. Ale nie zabraknie również debiutantów - wsród nich 21-letnia Bryska, a właściwie Gabriela Nowak-Skyrpan, która na scenie zaprezentuje wyżej wspomniany hit "Odbicie".

Bryska szturmem podbiła serca słuchaczy w całej Polsce, a niedawno swoją premierę miał jej pierwszy długogrający album "moja ciemność". Muzyka jest jej pasją od małego, i choć zaczęła studiować psychologię, co więcej, dostała się na medycynę, postawiła właśnie na nią. Bryska ukończyła prestiżową muzyczną szkołę w Londynie. Ale żeby ją opłacić, musiała ciężko pracować, m.in. w restauracjach:

Pracowałam na cały etat, i studiowałam dziennie, żeby opłacić sobie studia, było intensywnie, spałam 2 godziny dziennie siedem dni w tygodniu ,ale warto było, bo studia były niesamowite - mówiła Bryska w rozmowie z pomponik.pl

Wokalistka podejmowała różne prace, a lwią część zarobków przeznaczała na mieszkanie w stolicy Anglii oraz oczywiście studia. Oszczędzała m.in. na jedzeniu:

Bardzo dużo chleba tostowego jadłam i makaronu, bo był tani. Kupowałam sobie bilety roczny, dzięki któremu można jeździć po całym Londynie. Mieszkałam na jednym końcu Londynu, a na drugim pracowałam, na trzecim miałam szkołę - mówiła Pomponikowi.

Bryska o Dodzie i filmie "365 dni. Ten dzień"

Choć Bryska jest debiutantką, zdobyła już ogromne uznanie w branży muzycznej. Pisze utwory głównie dla siebie, miała jednak okazję pracować m.in. z Dodą, którą poznała na jednym z obozów muzycznych. Co ciekawe, jej singiel "You Were In Love" pojawił się w kontrowersyjnym filmie "365 dni. Ten dzień", który Bryska obejrzała z... rodzicami.

Ta piosenka w tym filmie to było spore wyróżnienie dla mnie - mówi Bryska w rozmowie z pomponik.pl.

Bryska prywatnie! Czy ma chłopaka?

Bryska nie lubi mówić za dużo o sobie - w wywiadach podkreśla, że jest "introwertyczką". W rozmowie z pomponik.pl zdradziła, że od roku ma chłopaka i jest z nim bardzo szczęśliwa:

Mój chłopak jest mega osobą. On mi daje dużo wsparcia, jest ze mną często, dużo inspiracji do tworzenia, część piosenek z mojego albumu jest o nim, np. „ABC” stworzyłam jako prezent dla niego na święta. Jestem mega szczęśliwa, że go mam! - mówi gwiazda.

