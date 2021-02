Czy Dawid Podsiadło i Sanah nagrają kiedyś wspólną piosenkę? O tym duecie marzy większość fanów zarówno Dawida, jak i Sanah. Niektórzy są zaś pewni, że to tylko kwestia czasu. Jakie mają dowody? Już jakiś czas temu Podsiadło na swojej trasie koncertowej "Wielkomiejski Tour" wykonywał hit koleżanki po fachu - "Cząstka". Ta za to odwdzięczyła się coverami trzech utworów Dawida w "projekt nieznajomy nie kłamie". Ale to nie koniec! W hicie Sanah "Oczy" niektórzy w męskiej, mówionej wstawce... słyszą Podsiadłę! Kolejny ślad fani odnaleźli w najnowszym utworze młodej wokalistki, "Ale jazz", który nagrała z Vito Bambino. W 1:43 utworu niektórzy również słyszą Dawida! Co ciekawe, miałby on zaśpiewać tylko króciutki, ale jakże sugestywny fragment: "inny kolo", co dla internautów jest jednoznacznym sygnałem zapowiadającym duet Sanah&Podsiadło! Artyści nie zabierają głosu w tej sprawie (jak niespodzianka to niespodzianka), pozostaje nam tylko czekać albo... porzucić wszelkie nadzieje. Wolimy jednak pierwszą opcję.

A tymczasem QUIZ! Czy po fragmencie tekstu zgadniecie, kto śpiewa dany utwór - Sanah czy Dawid Podsiadło? Czas start!

Zobacz także: QUIZ! Jej hity nuci cała Polska! Jak dobrze znasz utwory Sanah? Sprawdź się