W poniedziałkowy wieczór 26-letni Brooklyn Beckham opublikował obszerne oświadczenie, w którym po raz pierwszy publicznie odniósł się do trudnych relacji z rodzicami. Syn Victorii i Davida Beckhamów ujawnił, że przez lata funkcjonował pod presją rodziny, która - według niego - stawiała wizerunek publiczny ponad jego dobrostan. Przyznał, że dopiero relacja z Nicolą Peltz dała mu poczucie ulgi i spokoju. W oświadczeniu pojawił się również wątek, jakoby jego rodzice próbowali zniszczyć jego związek z ukochaną.

Tak Victoria i David Beckham zareagowali na wyznanie Brooklyna

Publikacja Brooklyna wywołała szerokie reakcje w mediach i wśród fanów. Informacje o napiętej sytuacji rodzinnej nie są nowe, ale pierwszy raz zostały tak otwarcie skomentowane przez samego zainteresowanego. Nieoficjalnie mówi się, że Victoria Beckham miała być całkowicie załamana treścią oświadczenia, a niektóre jego fragmenty były dla niej szczególnie bolesne. David Beckham z kolei w jednym z pierwszych wywiadów ze stoickim spokojem skomentował całą sytuację w słowach:

Dzieci popełniają błędy i muszą mieć na to przestrzeń, ponieważ w ten sposób się uczą. Staram się nauczyć tego moich dzieci. Musisz czasem im na to pozwolić.

Brooklyn Beckham z żoną po raz pierwszy po aferze

Zaledwie kilka dni po publikacji oświadczenia Brooklyn Beckham i Nicola Peltz zostali sfotografowani w Malibu, kiedy po raz pierwszy od rozpoczęcia medialnej burzy pokazali się publicznie. Para przechadzała się beztrosko po plaży, trzymając się za ręce i obejmując. Towarzyszył im piesek o imieniu Lamb. Pomimo trwającego rodzinnego kryzysu, na zdjęciach oboje wyglądali na zrelaksowanych i pogodnych. Stylizacje Brooklyna i Nicoli - luźny sweter, jeansy, ponczo i czapka z daszkiem - wpisywały się w kalifornijski klimat.

Media komentują i analizują słowa Brooklyna

Publikacja oświadczenia i późniejsze zdjęcia z Malibu odbiły się szerokim echem w mediach. Część komentatorów podziwia odwagę Brooklyna, który zdecydował się przerwać milczenie i zawalczyć o własne szczęście, inni krytykują go za publiczne komentowanie rodzinnych niesnasków. Na ten moment nie pojawiły się żadne oficjalne reakcje ze strony Victorii i Davida Beckhamów, a ich codzienne medialne zachowanie cały czas dziwi fanów.

