Brooklyn Peltz-Beckham, najstarszy syn Victorii i Davida Beckhamów, opublikował na swoim profilu na Instagramie emocjonalne oświadczenie, które wstrząsnęło opinią publiczną. Po latach milczenia zdecydował się publicznie oskarżyć swoich rodziców o manipulowanie jego życiem, brak szacunku wobec żony oraz świadome upokarzanie podczas ślubu w 2022 roku. Jego słowa wywołały ogromne poruszenie w mediach społecznościowych i przyciągnęły uwagę fanów na całym świecie. Wszyscy czekają na oficjalną reakcję Beckhamów, tymczasem na ich profilach w mediach społeczościowych pojawiły się wymowne wpisy.

Wpisy na profilach Victorii i Davida Beckhamów po aferze z synem. Nie przejmują się?

Po tym, jak media na całym świecie zaczęły rozpisywać się na temat oświadczenia Brooklyna Peltz-Beckhama ws. zachowania rodziców, wszystkie oczy zwrócone są na Beckhamów. Victoria i David zdają się jednak nie przejmować aferą, którą rozpętał ich syn i pozostając aktywni w mediach społecznościowych, swoją uwagę skierowali gdzie indziej.

Victoria Beckham postanowiła opublikować kilka wpisów na Instastory, które poświęciła urodzinom Emmy Bunton czyli uwielbianej Baby Spice z zespołu Spice Girls. Natomiast David Beckham złożył życzenia kilku znajomym: Nicky'emu Butt'owi, Philippowi i Tracy Nevillom.

Z kolei wcześniej w wywiadzie dla CNBC, David Beckham skomentował sprawę słowami: "Dzieci popełniają błędy i muszą mieć na to przestrzeń, ponieważ w ten sposób się uczą. Staram się nauczyć tego moich dzieci. Musisz czasem im na to pozwolić".

Zarzuty wobec Victorii Beckham: brak szacunku dla Nicoli

W swoim oświadczeniu Brooklyn Beckham wyraził głębokie rozczarowanie postawą swojej matki, Victorii Beckham. Zarzucił jej, że konsekwentnie ignorowała jego żonę, Nicolę Peltz-Beckham, oraz celowo zapraszała do ich życia kobiety z jego przeszłości. Jego zdaniem działania Victorii miały destrukcyjny wpływ na jego relację z Nicolą i przyczyniły się do eskalacji konfliktu rodzinnego. Brooklyn podkreślił, że Nicola była ignorowana przez rodzinę Beckhamów, pomimo wielokrotnych prób nawiązania relacji. Wskazał również, że jego matka miała bardziej na uwadze ochronę wizerunku marki "Beckham" niż prawdziwe relacje rodzinne.

Ślub Brooklyna w 2022 roku określony jako koszmar

W szczególnie poruszającej części swojego oświadczenia Brooklyn Beckham odniósł się do wydarzeń z dnia swojego ślubu w 2022 roku. Określił ten moment jako „koszmar”, oskarżając matkę o ingerencję w przygotowania i przebieg ceremonii. Ujawnił, że Victoria Beckham miała uniemożliwić Nicolii założenie sukni zaprojektowanej przez siebie, co zmusiło ją do nagłej zmiany planów. Dodatkowo, według Brooklyna, jego matka zakłóciła pierwszy taniec nowożeńców, przejmując inicjatywę i wykonując z nim „nieprzyzwoite” gesty na oczach 500 gości weselnych. Opisał ten moment jako wyjątkowo upokarzający i traumatyczny, zaznaczając, że nigdy wcześniej nie czuł się tak niekomfortowo.

Manipulacje, wizerunek i życie pod presją medialną

Brooklyn Beckham w swoim oświadczeniu przedstawił obraz dorastania w atmosferze pełnej kontroli i presji związanej z utrzymywaniem określonego wizerunku rodziny w mediach. Według niego, jego rodzice przez lata kreowali sztuczne relacje i manipulowali przekazem w mediach społecznościowych, aby chronić markę Beckhamów. Zaznaczył, że czuje się ofiarą medialnych gier i manipulacji, a jego próby utrzymania prywatności były systematycznie torpedowane przez własną rodzinę. Podkreślił, że rodzice nie tylko nie respektowali jego granic, ale też aktywnie działali na szkodę jego związku.

Brooklyn chce odzyskać kontrolę nad własnym życiem

Na zakończenie swojego wpisu Brooklyn Beckham wyjaśnił, że celem oświadczenia nie jest wywołanie pojednania, lecz odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Wraz z żoną pragnie odciąć się od medialnych dramatów i prowadzić spokojne, autentyczne życie z dala od presji publicznego wizerunku. Z jego słów wynika, że decyzja o upublicznieniu rodzinnych konfliktów była ostatecznością, na którą zdecydował się po latach prób zachowania milczenia.

