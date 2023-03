Blanka Lipińska idzie jak burza! Po sukcesie trzech części erotycznej sagi "365 dni", która od razu stała się bestsellerem, pisarka poszła o krok dalej i zdecydowała się na kipiącą pikantnymi scenami seksu ekranizację swoich książek. Film "365 dni" bije rekordy popularności na Netflixie, a niebawem na platformie pojawi się druga część przygód eterycznej Laury Biel i zabójczo przystojnego bosa włoskiej mafii - Massimo. Kiedy premiera filmu "Ten dzień"? "365 dni": do sieci trafił zwiastun drugiej części filmu Blanka Lipińska ma powody do świętowania! Jej erotyczna saga "365 dni" stała się bestsellerem nie tylko w Polsce, ale i za granicą, a dzięki ekranizacji pierwszej z książek i osadzeniu produkcji na platformie Netflxa , cały świat z wypiekami na twarzy śledził burzliwy związek Laury i Massimo. Eteryczna Polka, porwana podczas wakacji z przyjaciółmi przez wyjątkowo atrakcyjnego i wpływowego Włocha, podbiła serca widzów. Nic więc dziwnego, że fani wciąż zadają sobie pytanie, kiedy na ekrany trafi druga część miłosnej historii o wymownym tytule "Ten dzień". Teraz już wszystko jasne! Netflix właśnie poinformował, że premiera jednego z najbardziej oczekiwanych filmów 2022 roku zbliża się naprawdę wielkimi krokami. "Ten dzień" będziemy bowiem mogli obejrzeć tuż po Wielkanocy! Premiera filmu "Ten dzień" zaplanowana jest na środę, 27 kwietnia . Co więcej, Netflix już podkręca atmosferę wokół produkcji, bo w sieci właśnie pojawił się zwiastun promujący ekranizację hitowego dzieła Blanki Lipińskiej! 365 dni": do sieci trafił zwiastun drugiej części filmu W czwartek, 7 kwietnia, w mediach społecznościowych platformy Netflix pojawił się pierwszy zwiastun filmu "Ten dzień"....