Film "Błękitna Laguna" podbił serca widzów na całym świecie. W tym roku minęło już 40. lat od jego premiery, a aktorzy, wcielający się w głównych bohaterów, zmienili się nie do poznania. Mamy ich aktualne zdjęcia! Zobaczcie jak dziś wyglądają Brooke Shields i Christopher Atkins!

Jak po 40. latach od premiery "Błękitnej Laguny" wyglądają główni bohaterowie filmu?

"Błękitna Laguna" - amerykański film fabularny z 1980 roku w reżyserii Randala Kleisera jest nieśmiertelnym hitem. Historia dwójki dzieci, która wylądowała na tropikalnej wyspie i na niej dorastała, jest naprawdę niezwykle wzruszająca. 8-letni Richard i Emmeline, którzy wyszli cało z pożaru żaglowca, znaleźli schronienie na bezludnej wyspie. Stary kucharz, Paddy Button, uratował dzieci i pomagał im odnaleźć się w nowej, niezwykle trudnej rzeczywistości. Niestety jakiś czas później mężczyzna umiera i od tej chwili, Richard i Emmeline musieli poradzić sobie sami.

Mary Evans Picture Library/East News

Na wyspie spędzają kolejne lata, tysiące kilometrów od cywilizacji. Widzimy jak dorastają, przechodzą przez trudny okres dojrzewania, a nawet zostają rodzicami. Historia Richarda i Emmeline podbiła serca milionów widzów, a Brooke Shields i Christopher Atkins zostali doskonale zapamiętani za swoje role.

Jak wyglądali w filmie sprzed 40. lat pamiętamy wszyscy. A jak wyglądają dziś? Zobaczcie sami!

Brooke Shields ma dzisiaj 55 lat! Aktorka ma na swoim koncie wiele ról serialowych i filmowych, ale zasłynęła również ze swoich skłonności do romansowania. Spotykała się między innymi z George'em Michaelem, Nicolasem Cage, czy Michaelem Boltonem, ale lista jej miłości jest naprawdę długa. 19 kwietnia 1997 roku wzięła ślub ze światowej sławy tenisistą, Andre Agassiego, ale po dwóch latach ich małżeństwo zostało anulowane. 4 kwietnia 2001 roku wyszła drugi raz za mąż za scenarzystę i producenta Chrisa Henchy’ego. Ma z nim dwie córki - 17- letnią Rowan Francis oraz 14-letnią Grier Hammond.

Gwiazda jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu możemy zobaczyć, jak aktualnie wygląda. Ciekawe, czy ją rozpoznacie!

Tak dziś wygląda Emmeline z filmu "Błękitna Laguna"!

Poznajecie?

East News/Instagram

Z kolei Christopher Atkins ma dziś 59 lat. To właśnie on pokonał ponad cztery tysiące kandydatów do roli kinowej Richarda w "Błękitnej Lagunie" i trafił na duży ekran. Film przyniósł mu nominację do dwóch nagród – Young Artist Award i Złotego Globu. W swojej karierze spełnia się nie tylko jako aktor, ale również jako producent filmowy i scenarzysta. 25 maja 1985 ożenił się z Lynne Barron, jednak po dwóch latach ich małżeństwo zakończyło się. Razem z Barron ma dwoje dzieci: 35- letniego syna Granta i 33-letnią córkę Brittney.

Jak wygląda dziś? Zobaczcie sami!

Spodziewaliście się, że właśnie tak wygląda filmowy Richard z "Błękitnej Laguny"?

21 lutego 2021 roku, aktor skończy 60 lat!

Tak zmienił się Christopher Atkins!

East News/Instagram