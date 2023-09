Britney Spears z nożem w ręku. Niepokojące nagranie obiegło Internet

Nowy filmik, który pojawił się w sieci, jest najlepszym dowodem na to, że ze zdrowiem psychicznym Britney Spears ponownie nie jest najlepiej. Nowe nagranie, które obiegło świat, przedstawia kolejną awanturę w wykonaniu gwiazdy. Teraz fani są jeszcze bardziej zaniepokojeni, o to, co dzieje się z piosenkarką! Britney Spears i nietaktowne zachowanie w restauracji W ostatnim czasie wszystko wskazywało na to, że wokalistka wreszcie wyszła na prostą. W końcu Britney Spears po 13 latach została zwolniona z kurateli ojca . Pozytywnie zaczęło się układać także w jej życiu prywatnym. Od dłuższego czasu media nieustannie donosiły, że popularna piosenkarka wreszcie jest szczęśliwie zakochana, a uczucie zaprowadziło ją prosto do ołtarza. W minionym roku Britney Spears wzięła ślub z Samem Asgharim . Wszystko jednak wskazuje na to, że po paśmie sukcesów, przyszedł gorszy czas. Ostatni incydent, znacznie odbiegający od normy, bardzo zaniepokoił liczne grono jej fanów. Zobacz także: Britney Spears pokazała film z wesela! Huczna impreza, suknia ślubna, karoca... Scena, jaka miała miejsce w kalifornijskiej restauracji, jest dowodem na to, że małżeństwo Britney Spears przechodzi poważny kryzys, o którym amerykańskie media donoszą już od dłuższego czasu. Wszystko ma się rozchodzić o nagie fotki, jakie wokalistka publikuje na swoim instagramowym profilu. Teraz okazuje się, że ta nie potrafi się zachować w miejscu publicznym, a jej ukochany ma tego wyraźnie dość. Serwis TMZ opublikował nagranie, na którym księżniczka pop wpada w szał, widząc, że ktoś robi jej zdjęcia. Zobacz także: Tak Britney Spears wyglądała w sukni ślubnej! Gwiazda założyła kreację od Versace! Cała afera skończyła się zakłopotaniem jej partnera, który w popłochu opuścił restaurację....