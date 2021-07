Bratanica księżnej Diany poślubiła starszego o 32 lata multimilionera. Wybrała piękną suknię

Do kogo podobna jest księżniczka Charlotte ? Od momentu narodzin dziewczynki, nikt nie widzi podobieństwa do matki czy ojca, a wszyscy widzą w niej prababcię królową Elżbietę II! Córka księcia Williama i księżnej Kate do złudzenia przypomina monarchinię za młodu. Czy są jak dwie krople wody? Okazuje się, że nie do końca! Księżniczka ma w sobie coś z rodziny Spencer! Sekret zdradziła bratanica księżnej Diany, która opublikowała na Instagramie niepublikowaną do tej pory swoją fotografię! Zobaczcie! Do kogo podobna jest Charlotte? Narodziny drugiego dziecka księżnej Kate były wielkim wydarzeniem w Wielkiej Brytanii! Do samego końca nie było wiadomo, czy ukochana Williama urodzi drugiego chłopca, a może będzie to dziewczynka. Brytyjska rodzina trzymała płeć dziecka w tajemnicy. 2 maja 2015 roku wszystko stało się jasne. Księżna Kate urodziła córkę, która otrzymała wyjątkowe imiona: Charlotte Elizabeth Diana. Zobacz także: Księżna Kate inspiruje się Dianą. Chce tak jak ona wychowywać swoje dzieci To właśnie dla księżniczki Charlotte, królowa Elżbieta II zgodziła się zmienić zasady panujące na brytyjskim dworze. Wcześniej każda dziewczynka, która miała młodszego brata była przesuwana w sukcesji do tronu. Od 2013 roku żadna z kobiet nie jest już pomijana. Księżniczka Charlotte jest czwarta w kolejce do tronu po swoim bracie Georgu. Zaraz za nią jest młodszy o dwa lata książę Louis. Czy królowa Elżbieta II faworyzuje córeczkę Williama i Kate? Charlotte nie jest jej jedyną prawnuczką, jednak zdecydowanie najbardziej do niej podobną! Już od pierwszych dni narodzin dziewczynki wszyscy widzieli w niej monarchinię. Teraz okazuje się, że 4-latka wdała się także w bratanicę swojej babci, księżnej Diany! Kitty Spencer...