Nie jest tajemnicą, że Meghan Markle nie ma zbyt dobrych relacji ze swoją rodziną. Jedynie matka stanowi dla księżnej oparcie. Szczególnie teraz, gdy po raz pierwszy została mamą. Niestety, reszta rodziny, na czele z jej ojcem, żeruje na popularności Meghan. Niejednokrotnie Markle była przez nich oczerniana w mediach. Jej brat tuż przed ślubem wysłał nawet list do Harry'ego, w którym przestrzegał go przed swoją siostrą.

Teraz Thomas Markle Jr znowu zaatakował. Mężczyzna udzielił wywiadu, w którym po raz kolejny nie zostawił na swojej siostrze suchej nitki. Czy to się kiedyś skończy?!

Jak już wspomnieliśmy, Thomas Markle Jr przed ślubem siostry zrobił jej okrutny żart. Jego postawa zmieniła się jednak, gdy Meghan faktycznie została żoną księcia Harry'ego. Thomas liczył bowiem, że gdy powie o siostrze kilka ciepłych słów, ta wyciągnie do niego rękę. Gdy tak się nie stało, mężczyzna znów przystąpił do ataku.

Thomas Markle udzielił wywiadu dla "The Sun". Mężczyzna obwinia w nim Meghan Markle o swoją obecną sytuację życiową. Okazuje się bowiem, że brat księżnej Sussex został bez dachu nad głową!

To najgorszy moment mojego życia. Mieszkanie w małym pokoju hotelowym odciska swoje piętno na Darlene (jego narzeczonej - przyp.red.) i jej synu, na każdym z nas. To wszystko dlatego, że moje życie nagle stało się przedmiotem zainteresowania mediów i to bez mojej winy (...). Teraz tyle było o mnie mówione, tyle kłamstw i półprawd, że nikt nie chce wynająć mi domu ani dać mi pracy. Ciężko się z tym pogodzić, szczególnie, gdy nigdy o to nie prosiłem - żali się w tabloidzie.