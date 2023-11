Meghan Markle wzbudza ogromne emocje, od kiedy tylko została narzeczoną księcia Harry'ego. Nikt się nie spodziewał bowiem, że amerykańska aktorka i rozwódka może zostać księżną! A jednak! Z racji tego, że książę Harry ma niewielkie szanse, by zasiąść na brytyjskim tronie, miał znacznie większą swobodę przy wyborze kandydatki na żonę, niż jego brat książę William. Teraz okazuje się, że książę mógł paść ofiarą przebiegłego planu Meghan!

Reklama

Meghan Markle od dawna chciała znaleźć "bogatego Brytyjczyka"?

Jak donosi "The Sun", Meghan Markle podobno od dawna miała plan, by związać się z "bogatym Brytyjczykiem". Wcześniej była żoną producenta filmowego, Trevora Engelsona, który początkowo ją zachwycał. Meghan była przekonana bowiem, że dzięki niemu dostanie wiele ról filmowych. Gdy tak się nie stało, Meghan zaczęła rozglądać się za innymi mężczyznami! To wszystko ujawniła dawna znajoma księżnej, która ponoć pomagała jej znaleźć odpowiedniego partnera. W 2013 Meghan spytała ją bowiem:

Czy znasz jakichś sławnych facetów?

Wtedy koleżanka umówiła Meghan ze zwycięzcą "X Factor" Mattem Cardlem, a potem z piłkarzem Ashleyem Colem. Z żadnym z nich Meghan nie nawiązała bliższej znajomości i wtedy poprosiła o pomoc kolejną znajomą. To właśnie ona umówiła ją na randkę w ciemno z księciem Harrym! Wszyscy wiemy, jak skończyła się ta historia, ale czy myślicie, że to prawda?

Meghan Markle została żoną księcia Harry'ego 19 maja 2018 roku

East News

Ponoć Meghan od zawsze marzyła o "bogatym Brytyjczyku"

EastNews