Kuba Badach ma młodszego brata. Maciej Badach również rozwija się w kierunku artystycznym, jednak jego codzienność zawodowa różni się od tego, co robi jego znany brat. Kim jest Maciej Badach?

Kuba Badach jest wybitnym polskim artystą

Kuba Badach to znany i ceniony muzyk, uwielbiany przez szerokie grono fanów za charakterystyczny głos, wyjątkową wrażliwość sceniczną i ogromną charyzmę. Od lat odnosi sukcesy zarówno jako artysta solowy, jak i członek zespołów, zdobywając uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności.

W ostatnich latach spełnia się także jako trener w programie "The Voice of Poland", gdzie jego doświadczenie i profesjonalizm pomagają uczestnikom rozwijać talent. Prywatnie jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej, córki byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, a ich związek cieszy się dużym zainteresowaniem mediów.

Kim jest Michał Badach, brat Kuby Badacha?

Niewiele osób wiedziało, kim jest młodszy brat Kuby Badacha i że może doskonale kojarzyć produkcje, w które ma wkład. Maciej Badach działa za kamerą i z czasem zyskał opinię cenionego operatora. Jego profesjonalizm sprawia, że chętnie współpracują z nim różni twórcy. W dorobku Macieja znajdują się między innymi prace przy powstawaniu klipu do piosenki "Całkiem Nowa Bajka" z filmu "Akademia Pana Kleksa", a także udział w produkcji teledysku do utworu "Wall Of Kindness" jego brata, Kuby Badacha. Poza działalnością operatorską pasjonuje się fotografią - swoje ujęcia regularnie publikuje w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się efektami swojej pracy.

