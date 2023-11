Od kilku miesięcy życie uczuciowe Bradleya Coopera budzi ogromne emocje. Aktor był w poważnym związku z piękną modelką Iriną Shayk, z którą ma 2-letnią córeczkę, ale powodem plotek był jego romans z Lady Gagą, którą poznał na planie "Narodzin gwiazdy'. Od dawna nie mówiło się o niczym innym, niż o gorącej relacji między wokalistką a aktorem, co podsycali sami zainteresowani. W końcu Bradley definitywnie zakończył swój związek z Iriną i miał na stałe związać się z Gagą. Niestety, nie jest tajemnicą, że gdy tylko relacja pary mogła stać się oficjalna, wszystko się skończyło! To jednak nie był powód do rozpaczy dla Coopera, który zaczął spotykać się z Angeliną Jolie. Poznajcie poniżej szczegóły i sprawdźcie, jak na tę wiadomość zareagował sam Brad Pitt!

Bradley Cooper jest z Angeliną Jolie? O tym mówi się coraz głośniej! Mimo że pary nie da się przyłapać na wspólnej randce, bo unika paparazzi jak ognia, to jednak pojawili się życzliwi informatorzy, którzy chętnie zdradzają szczegóły gorącego romansu tej aktorskiej pary. "Latin Times" dowiedział się właśnie, że Bradley i Angelina spędzają ze sobą coraz więcej czasu, zwłaszcza nocami...

Bradley i Angie nie lubią paprazzi, dlatego nie spacerują za rękę po Hollywood. On czeka w umówionym miejscu, a gdy się ściemnia, wskakuje na motor i jeździ do niej co noc - powiedział informator.

Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Bradley od lat prywatnie zna Brada Pitta, byłego męża Angeliny! Jak więc jego znajomy zareagował na wiadomość o romansie? Podobno nie poczuł się urażony czy zazdrosny, a za to... postanowił ostrzec Bradleya!

Powiedział mu, że powinien być ostrożny, bo Angelina jest jak "kielich z trucizną" - powiedział informator.

Ups, Angelina z pewnością nie będzie zadowolona z takiej opinii...

EastNews

Angelina Jolie była żoną Brada Pitta, a od czasu rozstania z nim była samotna

East News