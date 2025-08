Edyta Golec, znana altowiolistka i wokalistka zespołu Golec uOrkiestra, oficjalnie potwierdziła długo krążące informacje na temat swojego życia prywatnego. Razem z mężem, Łukaszem Golcem, świętują właśnie 25-lecie małżeństwa. Para pobrała się 17 września 2000 roku i od tego czasu nieprzerwanie idzie przez życie razem, dzieląc zarówno życie rodzinne, jak i zawodowe. W czasie wspólnego życia doczekali się trójki dzieci: Bartłomieja, Piotra i Antoniny. Edyta i Łukasz nie tylko tworzą zgodne małżeństwo, ale również współpracują artystycznie. Razem z Pawłem Golcem, bratem Łukasza, tworzą uwielbiany zespół Golec uOrkiestra.

Poruszenie w sieci wywołał post opublikowany przez Edytę Golec na jej profilu na Instagramie. Artystka opublikowała nagranie, na którym tańczy ze swoim mężem, Łukaszem Golcem. Wideo zostało opatrzone emocjonalnym wpisem: