Małgorzata Rozenek szturmem wdarła się do polskiego show-biznesu. Jej program "Perfekcyjna Pani Domu" co tydzień przyciąga przed telewizory miliony widzów, a książki, które wydaje są bestsellerami. Właśnie ostatnio ukazał się jej trzeci poradnik "Perfekcyjny Rok z Perfekcyjną Panią Domu". Prawdopodobnie jest to zarazem ostatnia taka publikacja, ponieważ od wiosny zobaczymy Małgorzatę w nowym formacie. Zobacz: Rozenek poprowadzi nowy hit TVN

Jednak ostatnimi czasy to nie sukcesy zawodowe były na pierwszym planie w przypadku Małgorzaty Rozenek. Głośnym echem odbił się jej związek z Radosławem Majdanem, który do dzisiaj wzbudza sporo emocji. Para nie przejmuje się plotkami i opiniami, które pojawiają się na ich temat w mediach. Ostatnio spędzili razem wakacje na Dominikanie, a teraz planują święta Bożego Narodzenia:

Mamy różne plany, dyskutujemy w domu jak to będzie wyglądać, bardzo się cieszymy na te święta. Na pewno będą wyjątkowe i chcemy je spędzić razem, z najbliższymi, jak co roku - zdradziła Małgorzata Rozenek w rozmowie z AfterParty.pl

Ciekawe czy i tym razem Małgorzacie towarzyszyć będzie były mąż?





Ubiegłoroczne święta Rozenek i Majdana: